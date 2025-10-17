Στα άδυτα του σκοτεινού «Δικτύου 764»: «Θέλω να αυτοκτονήσω» – Ο φερόμενος Ελληνοαμερικανός αρχηγός και οι φρικιαστικοί διάλογοι

Ένα νούμερο που φαίνεται ακίνδυνο. Αυτό που κρύβει όμως ένας φαινομενικά συνηθισμένος αριθμός, δεν το χωρά ανθρώπινος νους. Τα μέλη του δικτύου «764» -σαδιστές και παιδόφιλοι-, έχουν ως κυρίαρχο στόχο να προκαλέσουν χάος, καταστροφή, καθώς και κοινωνική αστάθεια. Τα θύματά τους, συχνά ευάλωτοι ανήλικοι, ακόμη και 12 ετών, τα εντοπίζουν σε διάφορες πλατφόρμες και τα χειραγωγούν, αντλώντας πορνογραφικό υλικό και στη συνέχεια τα εκβιάζουν ώστε να πραγματοποιήσουν τις αρρωστημένες σκέψεις τους, ή ακόμη και να αυτοκτονήσουν.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Ο 21χρονος Λ.Β., γνωστός στο δίκτυο ως «War», ήταν ένας από τους φερόμενους ηγέτες της διαδικτυακής εγκληματικής οργάνωσης «764», σύμφωνα με την έρευνα του FBI.

Πρόκειται για έναν Ελληνοαμερικανό, που είχε συλληφθεί τον περασμένο Απρίλιο με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των ΗΠΑ, που ζητούσαν την έκδοσή του για να δικαστεί από αμερικανικό δικαστήριο. Ωστόσο, το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης απέρριψε το αίτημα, καθώς δέχθηκε, από τη μία, ότι ο κατηγορούμενος κατέχει την ελληνική ιθαγένεια, και από την άλλη ότι τα αδικήματα του αμερικανικού κατηγορητηρίου τελέστηκαν στην Ελλάδα – όπου ζει ο ίδιος με την οικογένειά του- και κατά συνέπεια οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν δικαιοδοσία.

Στον 21χρονο, καταλογίζεται ότι προσέγγιζε, μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, ανυποψίαστα ανήλικα θύματα, με σκοπό να τα αναγκάσει να μοιραστούν βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς, σεξουαλικές πράξεις και πορνογραφία. Κατά τα αμερικανικά έγγραφα, το συγκεκριμένο δίκτυο περιγράφεται ως «βίαιο, εξτρεμιστικό και μηδενιστικό».

Ο 21χρονος κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Μπήκα στην εφαρμογή αλλά δεν έχω καμία σχέση με την συγκεκριμένη οργάνωση. Πήγα στο σπίτι του 18χρονου και πάτησα την εφαρμογή από τον δικό του υπολογιστή», φέρεται να ισχυρίστηκε.

Η φρίκη του δικτύου «764»

Σύμφωνα με το αμερικανικό κατηγορητήριο, μέρος του οποίου παρουσιάζει το enikos.gr, τα μέλη του δικτύου «764» δρουν με τρομακτική και απόλυτη ψυχρότητα, τόσο στις ΗΠΑ, όσο και σε άλλες χώρες, αφού κοινοποιούν τα εξευτελιστικά βίντεο και τις φωτογραφίες των ανήλικων θυμάτων τους σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την απόκτηση φήμης. Πλέον, φαίνεται πως είναι το μεγαλύτερο δίκτυο τέτοιου είδους, με 250 ενεργές υποθέσεις, τουλάχιστον μία σε κάθε γραφείο του FBI.

Συνήθως, τα ανήλικα θύματά τους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, και τα εντοπίζουν σαν «αρπακτικά» μέσω γνωστών εφαρμογών, ενώ στη συνέχεια τα πλησιάζουν με τρυφερότητα. Στήνουν, ένα σκηνικό δήθεν αγάπης, χτίζοντας σταδιακά μία σχέση εμπιστοσύνης, μόνο και μόνο για να τα χειραγωγήσουν και τελικά, να τα οδηγήσουν στην απόλυτη καταστροφή.

Τα μέλη του «764» χρησιμοποιούν το υλικό των ανήλικων θυμάτων, και στη συνέχεια τα εκβιάζουν ώστε να παράγουν όλο και περισσότερο περιεχόμενο που ξεπερνά τα όρια της διαστροφής και της απάνθρωπης ταπείνωσης, όπως το να χαράξουν ονόματα των μελών του δικτύου στο σώμα τους, να κακοποιούν ζώα ή τα αδέλφια τους, να αυτοτραυματίζονται, ή ακόμη, και να αυτοκτονούν.

Το συγκεκριμένο υλικό διακινείται ανάμεσα στα μέλη, τα οποία απειλούν τα θύματα με τη δημοσίευσή του, ώστε να τα κρατούν υπό τον έλεγχό τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ το ABC News, πέρυσι, στην πόλη Βέρνον του Κονέκτικατ, μία 17χρονη συνελήφθη, κατηγορούμενη για ψευδείς τηλεφωνικές απειλές για βομβιστικές επιθέσεις, κυρίως σε σχολεία, στην περιοχή της. Όταν οι αστυνομικές αρχές έψαξαν τις συσκευές της, εντόπισαν γυμνές φωτογραφίες της, εικόνες που αυτοτραυματίζεται, αλλά και ένα σημείωμα, γραμμένο με το αίμα της, στο οποίο αποκαλούσε μέλος του δικτύου που την είχε προσεγγίζει, ως «Θεό». Παράλληλα, υπήρχε και μία γυμνή κούκλα Barbie, με γραμμένο το «764» στο πρόσωπό της.

Η στρατολόγηση μελών και οι αρρωστημένες οδηγίες

Ο 21χρονος Λ.Β., σύμφωνα πάντα με το αμερικανικό κατηγορητήριο, εντάχθηκε στο δίκτυο «764» τον Δεκέμβριο του 2023, και χρησιμοποιούσε διάφορα διαδικτυακά ψευδώνυμα όπως «mercyisweak», «mercyisweak2», «sinisterfuck», αλλά ήταν ευρύτερα γνωστός ως «War». Ο ίδιος, ήταν πολίτης των ΗΠΑ, αλλά καθ’ όλη την διάρκεια της φερόμενης συμμετοχής του στην εγκληματική οργάνωση, διέμενε στην Ελλάδα.

Ο ίδιος, φέρεται πως ήταν ηγέτης και διαχειριστής, του καναλιού «Inferno 764» που φιλοξενείται σε μία κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, μαζί με τον συγκατηγορούμενό του Nepal, γνωστός και ως «Trippy». Οι δυο τους, φέρεται πως στρατολογούσαν και έδιναν οδηγίες σε άλλη μέλη της παραπάνω ομάδας, σχετικά με τις μεθόδους εκμετάλλευσης ευάλωτων ανηλίκων, με στόχο να παράγουν και να κοινοποιούν περιεχόμενο που απεικόνιζε την σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων ή τον αυτοτραυματισμό τους.

Ο «Trippy», σύμφωνα με το FBI, στις οδηγίες που έδωσε προς μέλη του «764» φέρεται πως έγραψε: «Πήγαινε στο Reddit ή στο Twitter, και αναζήτησε μία κοινότητα που αυτοτραυματίζονται. Ακολούθως, μίλα με ένα κορίτσι σαν να είστε φίλοι, και αργότερα αποπλάνησέ το, με τόσο πόσο σου αρέσει ο τρόπος που κόβεται».

Παράλληλα, ο Λ.Β. έδωσε και εκείνος οδηγίες στα μέλη για το πώς να προσελκύουν τα θύματα, ώστε να παράγουν περιεχόμενο για το δίκτυο, και τα συμβούλευσε να στοχεύουν ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα, όπως αυτά με κατάθλιψη ή ψυχικές ασθένειες, αναφερόμενος σε αυτά ως «e-girls».

Παράλληλα, υπήρχαν οδηγίες σχετικά με τον εκβιασμό των θυμάτων, και συμβουλές προς τα υποψήφια μέλη του «764» για να χειραγωγούν κορίτσια, και να τα προτρέπουν να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες που θα μπορούσαν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για να τα αναγκάσουν να δημιουργήσουν «περιεχόμενο αίματος».

Σημειώνεται πως η πρόσβαση στην ομάδα «Inferno 764», περιοριζόταν σε εκείνα τα άτομα που είχαν προσκληθεί από τους φερόμενους ηγέτες του δικτύου «764», συμπεριλαμβανομένων και των δύο ανωτέρω κατηγορουμένων, καθώς και ενός ακόμη μέλους που ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «Fail».

«Έχω ήδη κάνει μια σκ@@@ να αυτοκτονήσει για το 764»

Στις 5 Ιουνίου 2024, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται πως ηγούνταν και διαχειρίζονταν το δίκτυο «764» αλλά και την ομάδα «Inferno 764», ένα άλλο μέλος με το ψευδώνυμο «Kills» εξέφρασε την επιθυμία του να ενταχθεί στο δίκτυο. Συγκεκριμένα, επικοινώνησε με το μέλος «Slain» γράφοντας «άσε με να μπω πίσω στην «764».

Ο «Kills», προσφέρθηκε να προσκομίσει «περιεχόμενο αίματος» και ισχυρίστηκε ότι είχε «πόρνες που θα έκαναν τα πάντα για αυτόν». Ο 21χρονος Λ.Β. μαζί με άλλα τρία μέλη, συζήτησαν εάν το εν λόγω περιεχόμενο ήταν αρκετά καλό, προκειμένου να ενταχθεί στο δίκτυο. Ο κατηγορούμενος Ελληνοαμερικανός, ανέφερε πως «έχω ήδη κάνει μία σκ@@@ να αυτοκτονήσει για το 764».

Στις 29 Μαρτίου 2024, ο 21χρονος Λ.Β. φέρεται να επικοινώνησε με ένα ανήλικο θύμα, ηλικίας 12 ετών, χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό κρυπτογραφημένης εφαρμογής μηνυμάτων. Ο κατηγορούμενος, ρώτησε «τι θέλεις;», και το ανήλικο παιδί απάντησε «έναν ιδιοκτήτη».

«Θέλω να αυτοκτονήσω»

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος συζήτησε τα «παιχνίδια» του με το ανήλικο θύμα, συμπεριλαμβανομένων «παιχνιδιών με μαχαίρι, με όπλο αλλά και ανταλλαγής ρόλων». Τότε, το θύμα απάντησε ότι είναι μόλις 12 ετών. Οι δύο τους, επικοινωνούσαν και με βίντεο κλήση.

Σε μία από τις συνομιλίες που παρουσιάζει το enikos.gr, αναφέρεται:

Ανήλικο θύμα: Θα μιλήσουμε αργότερα;

War: Θα δούμε

Ανήλικο θύμα: Θα κάνω τα πάντα

Ακολούθως, ο 21χρονος «War» του ζητά σεξουαλικές πράξεις που δεν μπορούν να δημοσιευθούν. Παράλληλα, στην ίδια συνομιλία, περιλαμβάνονται τα εξής:

War: Θα μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο, αλλά δεν πειράζει.

Ανήλικο θύμα: Πες μου.

War: Δεν θέλω να σπαταλήσω το χρόνο σου, συν το ότι είσαι ντροπαλή.

Ανήλικο θύμα: Μωρό μου, πες μου.

War: Λίγο στριπτίζ για τον σέρβερ.

Ανήλικο θύμα: Πόσα άτομα;

War: Μόνο 3.

Ανήλικο θύμα: Ποιοι;

War: Δεν τους ξέρεις.

Τα παραπάνω μηνύματα ανταλλάσσονταν, ενώ την ίδια ώρα ήταν ζωντανά σε βίντεο κλήση. Ο 21χρονος Λ.Β. έδωσε εντολή στο ανήλικο θύμα να βγάλει τα ρούχα του και να κάνει ένα «στριπ σόου», με κλειστό τον ήχο, ώστε να μην ακούει τα σχόλιά του και των συνεργατών του καθώς το παρακολουθούσαν. Μετά το τέλος της ζωντανής μετάδοσης, το 12χρονο θύμα έστειλε μήνυμα στον κατηγορούμενο και του έγραψε «θέλω να αυτοκτονήσω».

«Θα σκοτώσεις ένα ζώο για εμένα; Το αίμα με “ανάβει”»

Παράλληλα, στο αμερικανικό κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ξεχωριστές αναφορές σε συνολικά 9 ανήλικα θύματα, τόσο των δύο κατηγορουμένων, όσο και άλλων μελών του «764», περιγράφοντας όλες τις φρικιαστικές πράξεις στα οποία τα υπέβαλλαν, αλλά και τις απειλές που δέχονταν αφού οι δράστες έβαζαν σε εφαρμογή το αρρωστημένο σχέδιό τους.

Για παράδειγμα, στις 2 Φεβρουαρίου 2025, ένα από τα μέλη του «764» φέρεται πως μιλά με ένα ανήλικο θύμα, που προσπάθησε να εκβιάσει, ώστε να παράγει σεξουαλικό περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, του είπε «έχω την διεύθυνσή σου και τους αριθμούς των γονιών σου. Θα τους στείλω τα πάντα εάν δεν με ακούσεις, εντάξει;».

Τότε το ανήλικο θύμα απάντησε «εντάξει, εντάξει, καταλαβαίνω», και ο δράστης στη συνέχεια του έδωσε εντολή να του στείλει σεξουαλικό περιεχόμενο που δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί, ενώ αργότερα του γράφει «θα γίνεις η πόρν@@ μου, θα κάνεις ό,τι σου πω, εντάξει;».

Μεταξύ 9 Φεβρουαρίου 2025 και 12 Φεβρουαρίου, το ίδιο μέλος του «764» συνομίλησε ξανά με το ανήλικο θύμα και προσπάθησε να το εξαναγκάσει να παράγει εικόνες αίματος και αυτοτραυματισμού για σεξουαλική ικανοποίηση. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, το μέλος ρώτησε το θύμα «θα σκοτώσεις ένα ζώο για εμένα;», δίνοντας περαιτέρω οδηγίες και τονίζοντας πως «δεν ξέρω γιατί, αλλά το αίμα με “ανάβει”».