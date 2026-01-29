Σέρρες: Eλεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 58χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε 46χρονο

Σύνοψη από το

  • Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 58χρονος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε έναν 46χρονο πεζό το απόγευμα της Δευτέρας, μέσα στην πόλη των Σερρών.
  • Στον οδηγό επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης.
  • Ο 58χρονος δήλωσε «συγκλονισμένος και σοκαρισμένος» για το συμβάν, ενώ η κατάσταση της υγείας του 46χρονου παραμένει κρίσιμη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σέρρες: Eλεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 58χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε 46χρονο

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 58χρονος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε έναν 46χρονο πεζό το απόγευμα της Δευτέρας, μέσα στην πόλη των Σερρών. Η απόφαση ελήφθη μετά την απολογία του, παρουσία του συνηγόρου του.

Οι αρχές του επέβαλαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και την υποχρέωση να παρουσιάζεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Παράλληλα, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δίκης, που θα καθορίσει και την τελική ποινική του μεταχείριση.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε «συγκλονισμένος και σοκαρισμένος», τονίζοντας ότι το μόνο που τον απασχολεί είναι η πορεία της υγείας του 46χρονου που τραυματίστηκε από το όχημά του. Οι έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος συνεχίζονται, ενώ η κατάσταση του τραυματία παραμένει κρίσιμη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Απαραίτητη η λειτουργία Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Νοσοκομείο Ρόδου

«Σαρώνει» η γρίπη: 649 νέες εισαγωγές και 12 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

«Ανακαινίζω-Νοικιάζω»: Τι αλλάζει από τον Μάιο στο πρόγραμμα-Όλα όσα είπε η Μιχαηλίδου

Σπίτι μου ΙΙ: Αυτή είναι η νέα μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα – Ποιους αφορά

Anthropic: Θα αναπτύξει AI βοηθό για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η κρυμμένη σας δύναμη – Αισιοδοξία, σοφία ή σύνδεση; Διαλέξετε ένα φύλλο και ανακαλύψτε τη
περισσότερα
17:51 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στη Ροδόπη – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών»

Σφοδρότατη και με διάρκεια είναι η κακοκαιρία στη Ροδόπη με ραγδαίες βροχοπτώσεις κατά διαστήμ...
17:26 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Ποιες υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για τους ελέγχους, σύμφωνα με τον νόμο – Η απάντηση της κυβέρνησης

Στην τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, με θύματα πέντε εργαζόμενες γυναίκες, αν...
17:15 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Οδύνη στο τελευταίο «αντίο» στην Αγάπη Μπουνόβα στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων – Δείτε φωτογραφίες 

Το τελευταίο «αντίο» μέσα σε βαρύ πένθος και αμέτρητα «γιατί», είπαν σήμερα συγγενείς και φίλο...
16:50 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Βουβός πόνος στην κηδεία της άτυχης Αναστασίας στο Γριζάνο – BINTEO

Βουβός και αβάσταχτος ήταν ο πόνος στο Γριζάνο, στο τελευταίο αντίο στην 56χρονη Αναστασία, η ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι