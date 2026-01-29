Σέρρες: Eλεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 58χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε 46χρονο

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 58χρονος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε έναν 46χρονο πεζό το απόγευμα της Δευτέρας, μέσα στην πόλη των Σερρών. Η απόφαση ελήφθη μετά την απολογία του, παρουσία του συνηγόρου του.

Οι αρχές του επέβαλαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και την υποχρέωση να παρουσιάζεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Παράλληλα, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δίκης, που θα καθορίσει και την τελική ποινική του μεταχείριση.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε «συγκλονισμένος και σοκαρισμένος», τονίζοντας ότι το μόνο που τον απασχολεί είναι η πορεία της υγείας του 46χρονου που τραυματίστηκε από το όχημά του. Οι έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος συνεχίζονται, ενώ η κατάσταση του τραυματία παραμένει κρίσιμη.