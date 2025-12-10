Σε «επιτήρηση» οι νέοι οδηγοί: Μετεκπαίδευση ακόμη και όταν παίρνουν το δίπλωμα – Οι αλλαγές που εξετάζονται για μείωση των τροχαίων

  • Το Υπουργείο Μεταφορών σχεδιάζει αλλαγές για τους νέους οδηγούς (18-23 ετών), οι οποίοι θα τεθούν σε «επιτήρηση» και θα συνεχίζουν τη μετεκπαίδευση ακόμα και μετά τη λήψη του διπλώματος. Στόχος είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται συχνά.
  • Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επεσήμανε τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων κάτω και από τα επίπεδα της χρονιάς COVID, αποδίδοντας το αποτέλεσμα σε σκληρή δουλειά και τον νέο ΚΟΚ.
  • Από τον Ιανουάριο καθιερώνεται νέα διαδικασία ελέγχου για τους ηλικιωμένους οδηγούς, με την ανανέωση του διπλώματος να συνδέεται με το ψηφιακό σύστημα της ΗΔΙΚΑ, ώστε οι γιατροί να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

διπλώματα οδήγησης

Αλλαγές σχεδιάζει το υπουργείο Μεταφορών για τους νέους οδηγούς που παίρνουν δίπλωμα οδήγησης. Με δεδομένο ότι οδηγοί ηλικίας 18-23 ετών έχει αποδειχθεί ότι εμπλέκονται σε τροχαία – πολλά εκ των οποίων θανατηφόρα – θα μπαίνουν για ένα διάστημα σε «επιτήρηση» συνεχίζοντας τη μετεκπαίδευση ακόμη και μετά τη λήψη του διπλώματος.

Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ΄ Όλα 2025» που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, «τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι οδηγοί, από 18-23 ετών, είναι εκείνοι που προκαλούν τα περισσότερα τροχαία» και συνέχισε προαναγγέλλοντας αλλαγές στο σύστημα.

«Εξετάζουμε να αλλάξουμε πλήρως το σύστημα ώστε όταν ένας νέος παίρνει το δίπλωμα να συνεχίζει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τη μετεκπαίδευσή του έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι αυτοί που βγαίνουν στον δρόμο έχουν τα απαραίτητα εχέγγυα για να μπορέσουν να οδηγήσουν και να μην προκαλούν τροχαία» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι «διανύοντας τον τελευταίο μήνα του 2025 βρισκόμαστε σε επίπεδο μείωσης των θανατηφόρων τροχαίων κάτω και από τα επίπεδα της χρονιάς COVID. Εφόσον συνεχιστεί η τάση αυτή και έως το τέλος του 2025, θα έχουμε φέτος λιγότερα θανατηφόρα και από το 2020».

Υπογράμμισε ότι «αυτό είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και σχεδιασμού, ψήφισης του νέου ΚΟΚ που χαίρει αποδοχής τουλάχιστον σε επίπεδο ψήφου στο Κοινοβούλιο από τα περισσότερα κόμματα και την αντιπολίτευση».

Ο κ. Κυρανάκης είπε ότι «τα θανατηφόρα τροχαία είναι βαρύ πλήγμα για την κοινωνία μας, το οποίο η Πολιτεία δεν πρέπει να αντιμετωπίζει αποκλειστικά ως ατομική ευθύνη».

Περιέγραψε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυστηροποιήθηκαν οι έλεγχοι και η αστυνόμευση, παραδόθηκαν στην κυκλοφορία πολλοί σημαντικοί δρόμοι που στο παρελθόν έχουν γραφτεί τραγωδίες, όπως η Πατρών – Πύργου, ενώ καθιερώθηκε η 24ωρη λειτουργία του Μετρό στην Αθήνα, το Σάββατο, ημέρα που είναι πιο επιρρεπείς οι οδηγοί στα τροχαία.

Αλλαγές και για τους ηλικιωμένους οδηγούς – Πώς θα ανανεώνουν το δίπλωμα

Από τον Ιανουάριο καθιερώνεται νέα διαδικασία ελέγχου για τους ηλικιωμένους οδηγούς. «Σταματά η συνήθεια ανανέωσης ενός διπλώματος απλά και μόνο βάζοντας μια σφραγίδα οι γιατροί. Η ανανέωση του διπλώματος θα συνδεθεί με το ψηφιακό σύστημα της ΗΔΙΚΑ, άρα ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς που ενδεχομένως αντιμετωπίζει οφθαλμολογικά, καρδιολογικά κ.α. προβλήματα θα τα βλέπει ο γιατρός ψηφιακά και θα βάζει ψηφιακή υπογραφή» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης.

