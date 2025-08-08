Σαν σήμερα 8 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα Oργασμού

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας

Γεγονότα

1303: Ο Φάρος της Αλεξανδρείας λειτουργεί για τελευταία φορά. Ισχυρός σεισμός διαρρηγνύει τα τοιχώματά του και καταπίπτει μέρος αυτού.

1680: Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από τη Ζαγορά.

1786: Οι Ζακ Μπαλμά και Μισέλ-Γκαμπριέλ Πακάρ γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που ανεβαίνουν στην κορυφή του Λευκού Όρους στα γαλλο-ιταλικά σύνορα.

1863: Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Μετά την ήττα του στη μάχη του Γκέτισμπεργκ, ο στρατηγός Ρόμπερτ Λη στέλνει επιστολή παραίτησης προς τον πρόεδρο των Συνομόσπονδων Πολιτειών Αμερικής, Τζέφερσον Ντέηβις, η οποία απορρίπτεται.

1884: Τελούνται στον Πειραιά πάνω στη φρεγάτα «Ελλάς» τα εγκαίνια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο πλωτάρχης Ηλίας Κανελλόπουλος.

1952: Ο Τιραμόλα κάνει την πρώτη εμφάνισή του, σε κόμικ-στριπ.

1963: Ακούγεται για πρώτη φορά στα ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Honeymoon Song» στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου».

1974: Ο Ρίτσαρντ Νίξον, σε εθνική τηλεοπτική μετάδοση, ανακοινώνει την παραίτησή του από το αξίωμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, με ισχύ από το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

1990: Το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο Aμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμιράτο. (Α’ Πόλεμος του Κόλπου)

Γεννήσεις

1898: Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. (Θαν. 11/11/1990)

1919: Ντίνο ντε Λαουρέντις, Ιταλός σκηνοθέτης και παραγωγός

1927: Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος, που εφηύρε τεχνική θεραπείας της μυωπίας με λέιζερ. (Θαν. 2/6/2000)

1930: Γιάννης Νεγρεπόντης, Έλληνας συγγραφέας και στιχουργός

1934: Ρίκα Διαλυνά, Ελληνίδα ηθοποιός

1937: Ντάστιν Χόφμαν, Αμερικάνος ηθοποιός.

1981: Ρότζερ Φέντερερ, Ελβετός τενίστας.

Θάνατοι

1827: Τζορτζ Κάνινγκ, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Προς τιμήν του, η Πλατεία Κάνιγγος φέρει το όνομά του. (Γεν. 11/4/1770)

1971: Γεώργιος Λούλης, Έλληνας πολιτικός

2003: Αντώνης Σαμαράκης, Έλληνας συγγραφέας. («Ζητείται Ελπίς», «Το Λάθος») (Γεν. 16/8/1919)

2004: Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Έλληνας ηθοποιός

2017: Αρλέτα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Νικολέτας Τσούπρα, Ελληνίδα τραγουδίστρια. (Γεν. 3/3/1945)