Σαν σήμερα 8 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Παγκόσμια Ημέρα Oργασμού
- Παγκόσμια Ημέρα Γάτας
Γεγονότα
1303: Ο Φάρος της Αλεξανδρείας λειτουργεί για τελευταία φορά. Ισχυρός σεισμός διαρρηγνύει τα τοιχώματά του και καταπίπτει μέρος αυτού.
1680: Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από τη Ζαγορά.
1786: Οι Ζακ Μπαλμά και Μισέλ-Γκαμπριέλ Πακάρ γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που ανεβαίνουν στην κορυφή του Λευκού Όρους στα γαλλο-ιταλικά σύνορα.
1863: Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Μετά την ήττα του στη μάχη του Γκέτισμπεργκ, ο στρατηγός Ρόμπερτ Λη στέλνει επιστολή παραίτησης προς τον πρόεδρο των Συνομόσπονδων Πολιτειών Αμερικής, Τζέφερσον Ντέηβις, η οποία απορρίπτεται.
1884: Τελούνται στον Πειραιά πάνω στη φρεγάτα «Ελλάς» τα εγκαίνια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο πλωτάρχης Ηλίας Κανελλόπουλος.
1952: Ο Τιραμόλα κάνει την πρώτη εμφάνισή του, σε κόμικ-στριπ.
1963: Ακούγεται για πρώτη φορά στα ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Honeymoon Song» στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου».
1974: Ο Ρίτσαρντ Νίξον, σε εθνική τηλεοπτική μετάδοση, ανακοινώνει την παραίτησή του από το αξίωμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, με ισχύ από το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.
1990: Το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο Aμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμιράτο. (Α’ Πόλεμος του Κόλπου)
Γεννήσεις
1898: Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. (Θαν. 11/11/1990)
1919: Ντίνο ντε Λαουρέντις, Ιταλός σκηνοθέτης και παραγωγός
1927: Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος, που εφηύρε τεχνική θεραπείας της μυωπίας με λέιζερ. (Θαν. 2/6/2000)
1930: Γιάννης Νεγρεπόντης, Έλληνας συγγραφέας και στιχουργός
1934: Ρίκα Διαλυνά, Ελληνίδα ηθοποιός
1937: Ντάστιν Χόφμαν, Αμερικάνος ηθοποιός.
1981: Ρότζερ Φέντερερ, Ελβετός τενίστας.
Θάνατοι
1827: Τζορτζ Κάνινγκ, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Προς τιμήν του, η Πλατεία Κάνιγγος φέρει το όνομά του. (Γεν. 11/4/1770)
1971: Γεώργιος Λούλης, Έλληνας πολιτικός
2003: Αντώνης Σαμαράκης, Έλληνας συγγραφέας. («Ζητείται Ελπίς», «Το Λάθος») (Γεν. 16/8/1919)
2004: Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Έλληνας ηθοποιός
2017: Αρλέτα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Νικολέτας Τσούπρα, Ελληνίδα τραγουδίστρια. (Γεν. 3/3/1945)