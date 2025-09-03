Σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

Ιδρύεται από τον Μαρίνο της Ραμπ η Γαληνοτάτη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, ένα από τα μικρότερα κράτη του κόσμου. 1843: Στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλής το συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει Σύνταγμα.

Με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψιλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόηδες. 1971: Το Κατάρ γίνεται ανεξάρτητο κράτος από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Κατάρ γίνεται ανεξάρτητο κράτος από το Ηνωμένο Βασίλειο. 1974: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ).

Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ). 1975: Από συντριβή αεροσκάφους του Μαρόκου στα Όρη του Άτλαντα, βρίσκουν το θάνατο 188 άνθρωποι.

Από συντριβή αεροσκάφους του Μαρόκου στα Όρη του Άτλαντα, βρίσκουν το θάνατο 188 άνθρωποι. 1987: Με στρατιωτικό πραξικόπημα ανατρέπεται η κυβέρνηση στο Μπουρούντι από τον Πιερ Μπουγιόγια.

Με στρατιωτικό πραξικόπημα ανατρέπεται η κυβέρνηση στο Μπουρούντι από τον Πιερ Μπουγιόγια. 1995: Ιδρύεται η αμερικανική διαδικτυακή εταιρεία για δημοπρασίες ebay.

Ιδρύεται η αμερικανική διαδικτυακή εταιρεία για δημοπρασίες ebay. 2004: Τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο, που έχουν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών οι 155 είναι παιδιά, από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγέων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά το Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του μακελειού στο σχολείο.Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια.

Γεννήσεις

1875: Φέρντιναντ Πόρσε, Αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού Σκαραβαίου. (Θαν. 30/1/1951)

Φέρντιναντ Πόρσε, Αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού Σκαραβαίου. (Θαν. 30/1/1951) 1926: Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα. (Θαν. 14/9/2022)

Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα. (Θαν. 14/9/2022) 1947: Μάριο Ντράγκι, Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Μάριο Ντράγκι, Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 1948: Φώτης Κουβέλης, Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός

Φώτης Κουβέλης, Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός 1977: Όλοφ Μέλμπεργκ, Σουηδός ποδοσφαιριστής

Όλοφ Μέλμπεργκ, Σουηδός ποδοσφαιριστής 1988: Ζερόμ Μπόατενγκ, Γερμανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι