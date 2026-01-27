Σαν σήμερα 27 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος

Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος

Γεγονότα

: Το Βατικανό οδηγεί σε δίκη τον φιλόσοφο Τζορντάνο Μπρούνο για τις αιρετικές απόψεις του. 1827: Ελληνικά επαναστατικά τμήματα υπό τους Διονύσιο Βούρβαχη, Πανούτσο Νοταρά και Βάσο Μαυροβουνιώτη δέχονται επίθεση 2.000 πεζών και 600 ιππέων υπό τον Κιουταχή, στο Καματερό Αττικής. Στη μάχη που επακολουθεί πέφτουν ηρωικά ο Βούρβαχης μαζί με 300 μαχητές.

Γεννήσεις

Καρλ Μπλέγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος. Διηύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τροίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την Ομηρική Τροία της Ιλιάδος στο 1250 π.Χ. Ανακάλυψε το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο. (Θαν. 24/8/1971) 1947 : Βύρων Πολύδωρας, Έλληνας πολιτικός

Θάνατοι