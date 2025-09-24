Σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ημέρα Ενημέρωσης για την Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία

Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος στα Σχολεία

Γεγονότα

622: Ολοκληρώνεται η Εγίρα, δηλαδή η μετοικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του, κατά το «ουδείς προφήτης στον τόπο του». Αυτή η χρονιά αποτελεί το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.

1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα Ταχυδρομική Υπηρεσία, με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.

1834: Αρχίζει στο Ναύπλιο η «Δίκη των Δικαστών» Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο.

1869: «Μαύρη Παρασκευή» στις ΗΠΑ, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. O Τζέι Γκουλντ και ο Τζέιμς Φισκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικός στη Wall Street, με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.

1948: Ο γιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσικλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα.

1957: Εγκαινιάζεται στη Βαρκελώνη το στάδιο Καμπ Νου, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ευρώπης.

1995: Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι μονογράφουν συμφωνία για τη διεύρυνση της παλαιστινιακής αυτοδιοίκησης στη Δυτική Όχθη.

Γεννήσεις

1882: Καρλ Ραπ, γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW. (Θαν. 26/5/1962)

1924: Βούλα Ζουμπουλάκη, ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 7/9/2015)

1937: Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού, για πολλούς ο πληρέστερος έλληνας ποδοσφαιριστής. (Θαν. 11/1/2018)

1952: Νίκος Σεργιανόπουλος, Έλληνας ηθοποιός (Θαν. 4/6/2008)

Θάνατοι