Σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 1952 είχε γεννηθεί ο Νίκος Σεργιανόπουλος

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Ημέρα Ενημέρωσης για την Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία
  • Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος στα Σχολεία

Γεγονότα

  • 622: Ολοκληρώνεται η Εγίρα, δηλαδή η μετοικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του, κατά το «ουδείς προφήτης στον τόπο του». Αυτή η χρονιά αποτελεί το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.
  • 1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα Ταχυδρομική Υπηρεσία, με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.
  • 1834: Αρχίζει στο Ναύπλιο η «Δίκη των Δικαστών» Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο.
  • 1869: «Μαύρη Παρασκευή» στις ΗΠΑ, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. O Τζέι Γκουλντ και ο Τζέιμς Φισκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικός στη Wall Street, με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.
  • 1948: Ο γιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσικλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα.
  • 1957: Εγκαινιάζεται στη Βαρκελόνη το στάδιο Καμπ Νου, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ευρώπης.
  • 1995: Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι μονογράφουν συμφωνία για τη διεύρυνση της παλαιστινιακής αυτοδιοίκησης στη Δυτική Όχθη.

Γεννήσεις

  • 1882: Καρλ Ραπ, γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW. (Θαν. 26/5/1962)
  • 1924: Βούλα Ζουμπουλάκη, ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 7/9/2015)
  • 1937: Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού, για πολλούς ο πληρέστερος έλληνας ποδοσφαιριστής. (Θαν. 11/1/2018)
  • 1952: Νίκος Σεργιανόπουλος, Έλληνας ηθοποιός (Θαν. 4/6/2008)

Θάνατοι

  • 1845: Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και «Φιλικός». (Γεν. 1784)
  • 1920: Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, ρώσος κοσμηματοπώλης, γνωστός και τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. (Γεν. 18/5/1846)
  • 2004: Φρανσουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουάζ Κουαρέζ, γαλλίδα συγγραφέας. («Καλημέρα θλίψη») (Γεν. 21/6/1935)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην εθελοντική μείωση τιμής

Σχέδιο 585 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των λιμανιών – Γκίκας: «Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 180 εκατ. ευρώ»

Microsoft: Έρχονται τα βίντεο wallpapers στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
06:39 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (24/9) στην Αθήνα και σε άλλες 11 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες...
05:22 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (24/9)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
05:15 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Επεισόδιο σε κατάστημα εστίασης – 25χρονος υπάλληλος ήρθε στα χέρια με τον εργοδότη του

Ένα σοβαρό επεισόδιο με ανταλλαγή μηνύσεων σημειώθηκε στον Βόλο, ανάμεσα σε έναν 25χρονο εργαζ...
04:53 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Σοβαρό τροχαίο στην Πατησίων: Μηχανή παρέσυρε 40χρονη – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο «Γεννηματάς», συνελήφθη ο αναβάτης

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αμερικής, ότ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος