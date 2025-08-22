Σαν σήμερα 22 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Βίας λόγω Θρησκείας ή Πεποιθήσεων
Γεγονότα
- 1485: Με τη μάχη του Μπόσγουορθ λήγει ο Πόλεμος των Ρόδων μεταξύ των Οίκων του Γιορκ και του Λάνκαστερ στην Αγγλία.
- 1716: Οι Οθωμανοί Τούρκοι αποτυγχάνουν να καταλάβουν την Κέρκυρα, την οποία υπερασπίζουν βενετικά στρατεύματα υπό τον Σάξονα κόμη Σούλεμπουργκ και λύουν την πολιορκία της.
- 1864: Δώδεκα κράτη υπογράφουν τη Συνθήκη της Γενεύης, με την οποία ιδρύεται ο Ερυθρός Σταυρός.
- 1923: Η μεγαλύτερη σε έκταση και μαχητικότητα απεργία που έχει συμβεί μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Πανεργατική συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά στο Πασαλιμάνι καταστέλλεται βίαια από στρατό και αστυνομία. Έντεκα νεκροί, δεκάδες τραυματίες. Βασικά αιτήματα, η αύξηση των ημερομισθίων, η μείωση των ωρών εργασίας, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας -ιδιαίτερα για τους ανήλικους εργαζομένους- η επαναπρόσληψη των απολυμένων κ.ά.
- 1952: Αρχίζει η περίφημη Δίκη των Αεροπόρων.
- 1985: Από συντριβή Μπόινγκ 737 της “Airtours” στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ σκοτώνονται 55 άνθρωποι.
- 1989: Ανακαλύπτεται ο πρώτος ολοκληρωμένος δακτύλιος γύρω από τον Ποσειδώνα.
- 1995: Έπειτα από τις πρώτες πολυκομματικές εκλογές στην Αιθιοπία, Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Νεγκάσο Γκιντάντα και στις 23 Αυγούστου ανέλαβε Πρωθυπουργός ο Μέλες Ζενάουι. Η χώρα κηρύσσεται Ομόσπονδη Λαοκρατική Δημοκρατία.
- 1996: Φρίκη στο Βέλγιο από την αποκάλυψη της δολοφονίας 16 παιδιών (και σεξουαλικής κακοποίησής τους) από κύκλωμα παιδεραστών, με επικεφαλής τον Μαρκ Ντιτρού και κάλυψη από ανώτερες αρχές.
- 2004: Ένα ιστορικό ρεκόρ ισοφαρίζει η Άρσεναλ, νικώντας τη Μίντλεσμπρο με 5-3. Οι «κανονιέρηδες» συμπλήρωσαν 42 αγώνες αήττητοι, όσες και η ομάδα της Νότιγχαμ Φόρεστ από τον Νοέμβριο του 1977 έως το Δεκέμβριο του 1978.
- 2004: Άγνωστοι εισβάλλουν στο Μουσείο του Όσλο και αφαιρούν δύο πίνακες του Έντβαρτ Μουνκ, ανάμεσά τους τον πασίγνωστο πίνακα “Η Κραυγή”
- 2005: Εκλέγεται νέος Πατριάρχης Ιεροσολύμων ο Θεόφιλος.
Γεννήσεις
- 1862: Κλοντ Ντεμπισί, Γάλλος συνθέτης, που άνοιξε νέους δρόμους στη μουσική, πάνω στους οποίους βάδισαν πολλοί μεταγενέστεροι συνθέτες (Βέμπερν, Μεσιάν, Μπουλέζ κ.ά.). Οι μουσικολόγοι τον εντάσσουν στο κίνημα του μουσικού ιμπρεσιονισμού, αν και ο ίδιος απέρριπτε αυτή την προσέγγιση. (Θαν. 25/3/1918)
- 1920: Ντέντον Κούλεϊ, Αμερικανός χειρουργός, ο πρώτος που πραγματοποίησε μεταμόσχευση τεχνητής καρδιάς. (Θαν. 18/11/2016)
- 1921: Ντίνος Δημόπουλος, Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. (Θαν. 28/2/2003)
- 1921: Σωτηρία Μπέλλου , Ελληνίδα τραγουδίστρια
- 1978: Γιάννης Γκαγκαλούδης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
- 1990: Ζόζεφιν, Ελληνίδα τραγουδίστρια
- 1995: Ντούα Λίπα, Αλβανίδα τραγουδίστρια
Θάνατοι
- 1922: Μάικλ Κόλινς, Ιρλανδός επαναστάτης. Το Δεκέμβριο του 1921 υπέγραψε τη Συνθήκη που οδήγησε στη δημιουργία της ελεύθερης Ιρλανδίας, έγινε ο πρώτος Πρόεδρός της και δολοφονήθηκε σε ενέδρα εξτρεμιστών. (Γεν. 16/10/1890)
- 1936: Παύλος Κουντουριώτης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, που διετέλεσε αντιβασιλέας και Πρόεδρος της Δημοκρατίας. (Γεν. 9/4/1855)
- 2014: Εμμανουήλ Κριαράς, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος. Μείζον έργο του το «Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας (1100-1669)».
(Γεν. 15/11/1906)