Σαν σήμερα 20 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών

Γεγονότα

1882: Η επική «Εισαγωγή 1812» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία.

1897: Ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει «σερ». Η 20η Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών.

1954: Κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα, με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες, αλλά και 24 αστυνομικούς.

1968: 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την «Άνοιξη της Πράγας».

1982: Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 1272, που καταργεί την ποινική δίωξη της μοιχείας.

1988: Μετά από παρέμβαση του ΟΗΕ, το Ιράκ και το Ιράν συμφωνούν στην κατάπαυση του πυρός, μετά από 8 χρόνια πολέμου.

1990: Η Γιουγκοσλαβία κατακτά το χρυσό μετάλλιο του 11ου Μουντομπάσκετ της Αργεντινής, επικρατώντας της Σοβιετικής Ένωσης με 92-75.

1991: Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι διαδηλώνουν έξω από το Κοινοβούλιο της Σοβιετικής Ένωσης και διαμαρτύρονται για το πραξικόπημα, που «εκθρόνισε» από τη θέση του τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

1991: Στην Ινδία, οι δύο κύριοι ύποπτοι της δολοφονίας του Ρατζίβ Γκάντι βρίσκονται νεκροί από την αστυνομία στο κρησφύγετό τους.

1991: Το Κοινοβούλιο της Βαλτικής Δημοκρατίας της Εσθονίας κηρύσσει πλήρη ανεξαρτησία από την ΕΣΣΔ.

1995: Στη Λιβερία οι αντιμαχόμενες παρατάξεις υπογράφουν συμφωνία ειρήνης για τον τερματισμό των πενταετών εμφύλιων συγκρούσεων.

1995: Στην Ινδία, στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, τουλάχιστον 335 άτομα χάνουν τη ζωή τους σε πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Γεννήσεις

1795: Νικόλαος Κασομούλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και λόγιος από την Κοζάνη. (Θαν. 1872)

1929: Παύλος Γιαννακόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας (ΒΙΑΝΕΞ) και αθλητικός παράγων (Παναθηναϊκός). (Θαν. 10/6/2018)

1948: Ρόμπερτ Πλαντ, Άγγλος ρόκερ, ο τραγουδιστής των «Led Zeppelin».

1980: Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Έλληνας πολιτικός

Θάνατοι