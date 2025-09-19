Σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

Ο Βούλγαρος πρωταθλητής της άρσης βαρών Ναούμ Σαλαμάνοφ ζητά πολιτικό άσυλο στην τουρκική πρεσβεία, ενώ βρίσκεται στην Αθήνα. Στη συνέχεια θα γράψει ιστορία στο άθλημα, με την τουρκική σημαία και το όνομα Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου. 1990: Κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της Αριστεράς «Η Πρώτη», συμφερόντων Χρήστου Καλογρίτσα.

Γεννήσεις

Λένα Δανιηλίδου, Ελληνίδα αντισφαιρίστρια 1990: Σάββας Γκέντσογλου, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι