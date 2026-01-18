Σαν σήμερα 18 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σύνοψη από το

  • Το 1919, αρχίζει στο Παρίσι η Διάσκεψη Ειρήνης των Βερσαλλιών, θέτοντας και επισήμως τέλος στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη Σμύρνη να παραχωρείται στην Ελλάδα.
  • Το 1953, οι Ελληνίδες ψηφίζουν για πρώτη φορά σε βουλευτικές εκλογές, ενώ η Ελένη Σκούρα γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που διαβαίνει το κατώφλι της Βουλής.
  • Το 1996, ο Κώστας Σημίτης εκλέγεται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέου στην πρωθυπουργία και την προεδρία του κινήματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 18 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Ο μεγάλος Έλληνας λαϊκός συνθέτης Βασίλης Τσιτσάνης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1915 και πέθανε την ίδια ημερομηνία το 1984

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

532: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός καταστέλλει τη Στάση του Νίκα.

1823: Το Ναύπλιο ορίζεται ως έδρα της κυβέρνησης των επαναστατημένων Ελλήνων.

1919:  Αρχίζει στο Παρίσι η Διάσκεψη Ειρήνης των Βερσαλλιών, που θέτει και επισήμως τέλος στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Σμύρνη, με την περιφέρεια του Αϊδινίου, παραχωρείται στην Ελλάδα.

1953: Οι Ελληνίδες ψηφίζουν για πρώτη φορά σε βουλευτικές εκλογές, στην επαναληπτική εκλογή της Θεσσαλονίκης.  Η Ελένη Σκούρα γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που διαβαίνει το κατώφλι της Βουλής.

1965: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ παντρεύονται στους Δελφούς.

1976: Λιβανέζοι χριστιανοί πολιτοφύλακες σκοτώνουν τουλάχιστον 1000 άτομα στη Βηρυτό.

1996: Ο Κώστας Σημίτης εκλέγεται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέου στην πρωθυπουργία και την προεδρία του κινήματος. Λαμβάνει 86 ψήφους, έναντι 75 του Άκη Τσοχατζόπουλου.

Γεννήσεις

1689: Σαρλ Ντε Μοντεσκιέ, Γάλλος πολιτικός φιλόσοφος. Ανέπτυξε τη θεωρία του διαχωρισμού των εξουσιών (νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική), η οποία επικράτησε και περιλαμβάνεται στα Συντάγματα σχεδόν όλων των δημοκρατικών χωρών του κόσμου. (Θαν. 10/2/1755)

1888: Αλέξανδρος Καραμανλάκης, Έλληνας δημοσιογράφος και πρωτοπόρος αεροπόρος, που σκοτώθηκε κατά την πτώση του αεροπλάνου του στον Κορινθιακό Κόλπο. (Θαν. 29/8/1912)

1915: Βασίλης Τσιτσάνης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης. (Θαν. 18/1/1984)

1925:  Ζιλ Ντελέζ, Γάλλος φιλόσοφος

1947: Αργύρης Μπακιρτζής, Έλληνας τραγουδιστής

Θάνατοι

474:  Λέων Α΄, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1849: Πανούτσος Νοταράς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και πολιτικός. (Γεν. 31/3/1740)

1936: Ράντγιαρντ Κίπλινγκ, Άγγλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1907 «για τη δύναμη της παρατήρησης, την πρωτοτυπία της φαντασίας, την αρρενωπότητα των ιδεών και το αξιοσημείωτο αφηγηματικό ταλέντο που χαρακτηρίζουν τις δημιουργίες αυτού του παγκοσμίου φήμης συγγραφέα. (Γεν. 30/12/1865)

 

