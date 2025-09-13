Σαν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ημέρα του Ρόαλντ Νταλ

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σήψης

Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών

Γεγονότα

533: Ο βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος νικά τους Βανδάλους του Γελίμερου στη Μάχη του Δέκιμου στην Αφρική.

Υπογράφονται επίσημα οι Συμφωνίες του Όσλο, μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. 2006: Μετά από 16ετή καταδίωξη συλλαμβάνεται σε ενέδρα ο δραπέτης Νίκος Παλαιοκώστας.

Γεννήσεις

1873: Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, Έλληνας μαθηματικός, από τους κορυφαίους της επιστήμης του παγκοσμίως.

Δημήτρης Νανόπουλος, Έλληνας φυσικός 1954: Ελένη Βιτάλη, Ελληνίδα τραγουδίστρια

Θάνατοι