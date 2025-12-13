Σαν σήμερα 13 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1803: Το ολοκαύτωμα στο Κούγκι. Ο ιερομόναχος Σαμουήλ με πέντε Σουλιώτες, μπροστά στον κίνδυνο να συλληφθούν από τους Tούρκους, βάζει φωτιά στο βαρέλι με την πυρίτιδα και ανατινάσσονται.

Ψηφίζεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο λεγόμενος «τρομονόμος», που απαγορεύει τη δημοσίευση προκηρύξεων τρομοκρατικών οργανώσεων. 2002: Μία ιστορική μέρα ξημερώνει για την Κύπρο, καθώς αποφασίζεται η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με άλλες εννέα χώρες. Οι 15 ηγέτες αποφασίζουν, επίσης, την υπό όρους ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, το Δεκέμβριο του 2004. Όσον αφορά στο πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου, δεν υπάρχει καμία πρόοδος, λόγω της αδιαλλαξίας και των υπεκφυγών της τουρκοκυπριακής πλευράς. Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στην κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής στην Κοπεγχάγη.

Γεννήσεις

1884: Αιμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου. (Θαν. 29/6/1951)

Θάνατοι