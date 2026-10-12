Σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας
Γεγονότα
- 1810: Διοργανώνεται η πρώτη «Οκτόμπερφεστ», για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα, η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο.
- 1847: Ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Βέρνερ φον Ζίμενς ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρία Siemens & Halske AG.
- 1862: Ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα, με το αγγλικό ατμόπλοιο «Σκύλλα».
- 1944: Η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς.
- 1990: Σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, κατά τη διάρκεια προεκλογική συγκέντρωσης στο χωριό Όπεναου της Βάδης – Βυτερμβέργης.
- 1999: Αναστάτωση προκαλεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Λούλη, στην εφημερίδα «Έθνος», ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα «φθαρμένο προϊόν». Την αντίδρασή τους εκφράζουν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της ΝΔ, Άρης Σπηλιωτόπουλος, δηλώνει ότι «ο κ. Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα». Στις 13 Οκτωβρίου, ο κ. Λούλης θα υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής».
Γεννήσεις
- 1830: Ανδρέας Συγγρός, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. (Θαν. 13/2/1899)
- 1875: Άλιστερ Κρόουλι, Άγγλος αποκρυφιστής, μάγος, ποιητής και αλπινιστής. (Θαν. 1/12/1947)
- 1924: Μίμης Πλέσσας, Έλληνας μουσικοσυνθέτης. Από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους στον ελληνικό χώρο. Κινήθηκε με άνεση από την τζαζ και την ελαφρά μουσική ως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες μουσικές φόρμες. (Θαν. 5/10/2024)
- 1928: Δόμνα Σαμίου, Ελληνίδα τραγουδίστρια. (Θαν. 10/3/2012)
- 1935: Λουτσιάνο Παβαρότι, Ιταλός τενόρος. (Θαν. 6/9/2007)
- 1937: Μάρθα Βούρτση, Ελληνίδα ηθοποιός.
- 1954: Διονύσης Τσακνής, Έλληνας τραγουδοποιός.
- 1986: Γιάννης Μανιάτης, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1920: Αλέξανδρος Α’, βασιλιάς των Ελλήνων (1917-1920). (Γεν. 20/7/1893)
- 1971: Ντιν Άτσεσον, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, γνωστός από το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. (Γεν. 11/4/1893)
- 1996: Ζαν Ρενέ Λακόστ, Γάλλος τενίστας και ιδρυτής της φερώνυμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδειλάκι (Lacoste). (Γεν. 2/7/1904)
- 1999: Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής. (Θαν. 12/10/1999)