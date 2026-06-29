Ρόδος: Κούρεψε το γκαζόν σε σχήμα καρδιάς στην είσοδο της Μεσαιωνικής Πόλης για να εκφράσει τον έρωτά του στην αγαπημένη του

Μια ξεχωριστή και άκρως τρυφερή ιστορία ξεδιπλώνεται το τελευταίο διάστημα στους δημόσιους χώρους της Ρόδου. Ένας άγνωστος δημιουργός, που έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο του «ερωτευμένου Ροδίτη», μετατρέπει το πράσινο της πόλης σε «καμβά», στέλνοντας μηνύματα αγάπης με έναν απόλυτα «οικολογικό» και πρωτότυπο τρόπο: κουρεύοντας το γκαζόν σε διαφορετικά ύψη.

Το νέο «χτύπημα» στη Μεσαιωνική Πόλη

Το πιο πρόσφατο εύρημα εντοπίστηκε από την υπηρεσία πρασίνου το πρωί, στην καρδιά της Μεσαιωνικής Πόλης, κοντά στα παλαιά γραφεία της ΔΕΗ (στη θέση που οι ντόπιοι αποκαλούν «γεφυράκι»). Μέσα στο πράσινο της τάφρου, ο δημιουργός κούρεψε με χειρουργική ακρίβεια τον χλοοτάπητα, σχηματίζοντας τη λέξη «LOVE».

Το αποτέλεσμα, ορατό κυρίως από το ύψος των τειχών, σχηματίζεται από τους διαφορετικούς τόνους του πράσινου και δεν αποτελεί προϊόν βανδαλισμού, αφού το γκαζόν παραμένει απόλυτα υγιές.

Μια ρομαντική παράδοση που επαναλαμβάνεται

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι κάτοικοι του νησιού αντικρίζουν μια τέτοια έκπληξη, καθώς ένα παρόμοιο σχέδιο είχε εμφανιστεί στο παρελθόν και στο πάρκο μπροστά από το Ενυδρείο. Η συγκεκριμένη τεχνική απαιτεί χρόνο, υπομονή και εξειδικευμένη γνώση συντήρησης πρασίνου, γεγονός που αποκλείει εντελώς την πιθανότητα για μια πρόχειρη ή βιαστική ενέργεια.

Η συστηματικότητα αυτών των παρεμβάσεων έχει δημιουργήσει πλέον μια όμορφη τοπική «παράδοση», με τους περαστικούς να κοντοστέκονται κάθε φορά και να χαμογελούν μπροστά στο αποτέλεσμα. Παρά το ενδιαφέρον, η ταυτότητα του αθόρυβου αυτού δημιουργού παραμένει άγνωστη· δεν υπάρχει καμία διεκδίκηση ούτε κάποιο όνομα, παρά μόνο η ίδια η λέξη που σχηματίζεται κάθε φορά με προσοχή πάνω στο χορτάρι.

Για την υπηρεσία πρασίνου, η παρέμβαση αυτή δεν προκαλεί προβλήματα συντήρησης. Αντίθετα, προσθέτει μια νότα τρυφερότητας στην καθημερινότητα της πόλης. Το μήνυμα θα παραμείνει ορατό μέχρι το επόμενο προγραμματισμένο κούρεμα να το σβήσει, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα: ποιος κρύβεται πίσω από το χλοοκοπτικό και σε ποιον απευθύνεται;

Πηγή: dimokratiki.gr