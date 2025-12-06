Ρέθυμνο: Συνελήφθη 48χρονος, κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά

Ένας 48χρονος άνδρας συνελήφθη στο Ρέθυμνο για παραβάσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, μετά από έλεγχο των αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητες ναρκωτικών και ένα πιστόλι κρότου.

Η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, στο πλαίσιο των συνεχών ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Ο 48χρονος ελέγχθηκε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν σε έρευνα τόσο στο αυτοκίνητό του όσο και στην οικία του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο Ι.Χ. που οδηγούσε και μέσα στο σπίτι του βρέθηκαν συνολικά 76,2 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, πιστόλι αερίου κρότου και γεμιστήρας. Όλα τα παραπάνω κατασχέθηκαν, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.