Ρένος Ρώτας: Γράφτηκαν πράγματα για την προσωπική μου ζωή που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα

  • Ο Ρένος Ρώτας μίλησε για την προσωπική του ζωή και δημοσιεύματα που τον ήθελαν σε σχέση με φίλη του, στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» του Open.
  • Ο ηθοποιός ανέφερε πως συμμετέχει στα γυρίσματα της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», τονίζοντας τη δυσκολία να μπεις σε μια σειρά στη μέση.
  • Εξέφρασε τον εκνευρισμό του για δημοσιεύματα που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, όπως αυτό που τον ήθελε ζευγάρι με τη Φανή Γεωργακοπούλου.
Για την προσωπική του ζωή, αλλά και για δημοσιεύματα που τον ήθελαν σε σχέση με φίλη του, μίλησε ο Ρένος Ρώτας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Γιώργο Κρικοριάν και την εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» του Open, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στα παιδικά του χρόνια και στη μαθητική του πορεία, λέγοντας: «Ήμουν καλός μαθητής, μέσα σε όλα, κοινωνικός». Στη συνέχεια αποκάλυψε: «Έχω κάνει ψυχοθεραπεία, αλλά ανέκαθεν ήμουν ψύχραιμος. Πολλές φορές έχω πει όχι σε δουλειά. Συνήθως προκύπτει από το κείμενο το οποίο δεν σε αφορά, είτε με ανθρώπους που δεν θέλεις να συνεργαστείς».

Μιλώντας για τα επαγγελματικά του, ο Ρένος Ρώτας τόνισε πως συμμετέχει στα γυρίσματα της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», επισημαίνοντας: «Είναι δύσκολο να μπεις σε μια σειρά στη μέση, γιατί οι ηθοποιοί έχουν φτιάξει τον δικό τους κώδικα επικοινωνίας».

Όσο για τα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του: «Έχω ενοχληθεί με δημοσιεύματα για την προσωπική μου ζωή. Γράφτηκαν πράγματα που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Το τελευταίο ήταν που έγραψαν ότι έχω σχέση με τη Φανή Γεωργακοπούλου, μας έβγαλαν το νέο ζευγάρι της showbiz, ενώ είμαστε 15 χρόνια φίλοι. Θα μπορούσε να μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση μου».

