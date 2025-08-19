Ρέθυμνο: Συνελήφθη 47χρονος που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης – Βρέθηκαν δύο χειροβομβίδες στο σπίτι του

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 47χρονος που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης – Βρέθηκαν δύο χειροβομβίδες στο σπίτι του

Συνελήφθη σήμερα, Τρίτη 19/8, ένας 47χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, οργανώθηκε σήμερα και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του 47χρονου μία φυτεία με σαράντα πέντε δενδρύλλια κάνναβης, ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως τρία μέτρα, τα οποία αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν και συνελήφθη ο συγκεκριμένος άνδρας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο χειροβομβίδες και επιπλέον μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

