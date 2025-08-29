Πυροσβεστική: 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΦΩΤΟ αρχείου

Σε 33 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές, στην χώρα μας το τελευταίο 24ωρο,  όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη επτά.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών. 

 

20:56 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

