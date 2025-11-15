Προαστιακός: Ακινητοποιήθηκε συρμός στον Ασπρόπυργο λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές – Καθυστερήσεις δρομολογίων και ταλαιπωρία

Διεκόπη η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια- Νέα Πέραμος κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στην σιδηροδρομική γραμμή λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 15/11.

Όπως ενημερώνει η Hellenic Train, λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας η αμαξοστοιχία 1326 (Πειραιάς- Κιάτο) με 196 επιβάτες παραμένει στον Σ.Σ Άνω Λιοσίων και η αμαξοστοιχία 1327 (Κιάτο – Πειραιάς) με 135 επιβάτες στον Σ.Σ Ασπροπύργου.

Οι επιβάτες των ανωτέρω αμαξοστοιχιών θα μεταφερθούν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train, ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.