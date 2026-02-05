Πώς εξιχνιάστηκε η κλοπή στη Γαβρολίμνη: Πέντε άτομα πήραν χρηματοκιβώτιο με τουλάχιστον 20.000 ευρώ και λίρες

Εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου η κλοπή χρηματοκιβωτίου, που διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2024 στην Γαβρολίμνη Αιτωλοακαρνανίας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένη κλοπή, σε βάρος πέντε ανδρών, όλοι ημεδαποί, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Αναλυτικότερα, οι κατηγορούμενοι διέρρηξαν με λοστό οικία και έκλεψαν ένα χρηματοκιβώτιο από χάλυβα, το οποίο περιείχε περισσότερα από 20.000 ευρώ, 50 χρυσές λίρες και γραμμάτια.

Από την προανάκριση των αστυνομικών οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, έχοντας διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένα καθήκοντα (κατόπτευση – επιτήρηση περιοχής), ενώ έκαναν χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, για την αφαίρεση, μεταφορά και φόρτωση του χρηματοκιβωτίου λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα αποφυγής εντοπισμού από τις αστυνομικές αρχές.