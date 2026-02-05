Πώς εξιχνιάστηκε η κλοπή στη Γαβρολίμνη: Πέντε άτομα πήραν χρηματοκιβώτιο με τουλάχιστον 20.000 ευρώ και λίρες

Σύνοψη από το

  • Εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου η κλοπή χρηματοκιβωτίου, που διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2024 στην Γαβρολίμνη Αιτωλοακαρνανίας.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένη κλοπή, σε βάρος πέντε ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.
  • Οι κατηγορούμενοι διέρρηξαν με λοστό οικία και έκλεψαν ένα χρηματοκιβώτιο από χάλυβα, το οποίο περιείχε περισσότερα από 20.000 ευρώ, 50 χρυσές λίρες και γραμμάτια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

διάρρηξη

Εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου η κλοπή χρηματοκιβωτίου, που διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2024 στην Γαβρολίμνη Αιτωλοακαρνανίας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένη κλοπή, σε βάρος πέντε ανδρών, όλοι ημεδαποί, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Αναλυτικότερα, οι κατηγορούμενοι διέρρηξαν με λοστό οικία και έκλεψαν ένα χρηματοκιβώτιο από χάλυβα, το οποίο περιείχε περισσότερα από 20.000 ευρώ, 50 χρυσές λίρες και γραμμάτια.

Από την προανάκριση των αστυνομικών οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, έχοντας διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένα καθήκοντα (κατόπτευση – επιτήρηση περιοχής), ενώ έκαναν χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, για την αφαίρεση, μεταφορά και φόρτωση του χρηματοκιβωτίου λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα αποφυγής εντοπισμού από τις αστυνομικές αρχές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάσκα στους χώρους υγείας: πράξη κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης προς τους ευάλωτους πολίτες

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν πρόκειται να βγει καθηκοντολόγιο χωρίς συμφωνία με το Σύλλογο Μαιών-Μαιευτών

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Αυξήθηκε η επιβατική κίνηση – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη συνεχόμενη φορά -Τι δείχνουν τα στοιχεία για οικονομία και πληθωρισμό

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:06 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Λάρισα: Νεκρός άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας – ΦΩΤΟ

Τον θάνατο βρήκε ένας άνδρας το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λάρισα, πέφτοντας από μπαλκόνι πολυκα...
16:43 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στη Χίο: «Διαπιστώθηκαν σοβαρές κακώσεις που πιθανότατα οδήγησαν στον θάνατο» – Οι πρώτες πληροφορίες για την ιατροδικαστική στις σορούς των 15 μεταναστών

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) η ιατροδικαστική  διερεύνηση για την αιτία θανάτου ...
16:35 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, 3 τραυματίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο-σοκ με την εμπλοκή τριών οχημάτων συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) στον ΒΟΑΚ, μετά...
16:29 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά έπειτα από έκρηξη – ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης έπειτα από ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα