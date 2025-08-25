Πολιτική Προστασία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα (25/08) σε τρεις περιφέρειες της χώρας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε πως για σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε τρεις περιφέρειες της χώρας.

Συγκεκριμένα, σε:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου)

(ΠΕ Καρπάθου) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

(ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας) Περιφέρεια Κρήτης

Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να δείξουν μεγάλη προσοχή και να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Ενδεικτικά:

το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού

η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης

η χρήση υπαίθριων ψησταριών

το κάπνισμα μελισσών

η ρίψη αναμμένων τσιγάρων

Επιπλέον, υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Τέλος, σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν εστία πυρκαγιάς, καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.