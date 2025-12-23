Πλατύκαμπος Λάρισας: «Σημειωτόν» τα οχήματα στην Παλαιά Εθνική Οδό – Δείτε φωτογραφίες 

ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τεράστια είναι η ταλαιπωρία για τους εκδρομείς που έχουν ξεκινήσει σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, την έξοδό τους, για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Υπενθυμίζεται ότι η έξοδος των εκδρομέων εξελίσσεται με διέλευση οχημάτων από παρακαμπτηρίους, όπως συμβαίνει τις τελευταίες 24 ημέρες, καθώς η Τροχαία, δεν δίνει «πράσινο φως» για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα.

Χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω εικόνες, που αποτυπώνουν τις ουρές που έχουν σχηματιστεί στην Παλαιά Εθνική Οδό, στον Πλατύκαμπο Λάρισας.

Δείτε φωτογραφίες:

ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

