Πλατεία Αγίας Ειρήνης: Συγκλονίζει η 52χρονη που τραυματίστηκε από την πτώση δέντρου – «Ευχαριστώ τον Θεό που δεν σκοτώθηκα»

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία της 52χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέντρο έπεσε πάνω της, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας.

Η γυναίκα, εκπαιδευτικός και μητέρα δύο παιδιών, μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 μέσα από το νοσοκομείο.

Η 52χρονη γυναίκα, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή και δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.

«Ευχαριστώ τον Θεό που δεν σκοτώθηκα», δηλώνει η ίδια, μην μπορώντας ακόμη να συνειδητοποιήσει πώς η καθιερωμένη βόλτα της για έναν καφέ μετατράπηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε εφιάλτη.

Η άτυχη γυναίκα καθόταν σε εξωτερικό τραπέζι καφετέριας, έχοντας μόλις παραλάβει τον κατάλογο, όταν το δέντρο κατέρρευσε ξαφνικά, καταπλακώνοντάς την.

«Είχαμε πάρει τον κατάλογο να παραγγείλουμε. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Βρέθηκα σε ένα ασθενοφόρο. Θυμάμαι μόνο τη διασώστρια από το ΕΚΑΒ να μου μιλάει, να με βάζουν στο φορείο και να μπαίνω στο ασθενοφόρο», λέει η ίδια συγκλονισμένη.

Η γυναίκα υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι και υπεβλήθη σε πολλαπλά ράμματα. Όπως ανέφερε, είχε έντονους εμετούς και λιποθυμικά επεισόδια μετά το ατύχημα.

Το περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη στιγμή που το δέντρο καταπλακώνει την 52χρονη, ενώ δίπλα της βρισκόταν η 13χρονη κόρη της, η οποία από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε.

«Τρόμαξε. Όπως ήταν φυσικό γύρισε, άκουσε τον ήχο από το δέντρο που έπεφτε, προσπάθησε να προστατευτεί και γύρισε να μου μιλήσει και είδε… Άκουσε ανθρώπους να λένε ότι έπεσε η κυρία κάτω και γύρισε και είδε ότι η κυρία αυτή ήταν η μαμά της. Κι άρχισε κι αυτό το καημένο να φωνάζει “μαμά, μαμά”», περιγράφει η 52χρονη.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από επιχειρηματίες της εστίασης και ερωτήματα για την ασφάλεια των δημόσιων χώρων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αποκάλυψε ότι τα τραπεζοκαθίσματα όπου συνέβη το ατύχημα ήταν παράνομα τοποθετημένα.

«Το δέντρο αυτό έπεσε σε τραπεζοκαθίσματα, τα οποία παράνομα βρίσκονταν εκεί. Μάλιστα για το ένα κατάστημα εγώ είχα δώσει εντολή σφράγισης. Και ενώ έπρεπε να είναι σφραγισμένο, λειτουργούσε με δικαστική απόφαση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά τους, επιχειρηματίες της περιοχής εκφράζουν ανησυχία και καταγγέλλουν ότι υπάρχουν και άλλα δέντρα με επικίνδυνη κλίση σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, ζητώντας από τον Δήμο να προχωρήσει άμεσα σε ελέγχους για την αποτροπή νέων ατυχημάτων.