Πλατεία Αγίας Ειρήνης: Συγκλονίζει η 52χρονη που τραυματίστηκε από την πτώση δέντρου – «Ευχαριστώ τον Θεό που δεν σκοτώθηκα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

πτώση δέντρου- Μοναστηράκι

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία της 52χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέντρο έπεσε πάνω της, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας.

Πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας: Δύο τραυματίες – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Η γυναίκα, εκπαιδευτικός και μητέρα δύο παιδιών, μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 μέσα από το νοσοκομείο.

Η 52χρονη γυναίκα, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή και δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.

«Ευχαριστώ τον Θεό που δεν σκοτώθηκα», δηλώνει η ίδια, μην μπορώντας ακόμη να συνειδητοποιήσει πώς η καθιερωμένη βόλτα της για έναν καφέ μετατράπηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε εφιάλτη.

Η άτυχη γυναίκα καθόταν σε εξωτερικό τραπέζι καφετέριας, έχοντας μόλις παραλάβει τον κατάλογο, όταν το δέντρο κατέρρευσε ξαφνικά, καταπλακώνοντάς την.

«Είχαμε πάρει τον κατάλογο να παραγγείλουμε. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Βρέθηκα σε ένα ασθενοφόρο. Θυμάμαι μόνο τη διασώστρια από το ΕΚΑΒ να μου μιλάει, να με βάζουν στο φορείο και να μπαίνω στο ασθενοφόρο», λέει η ίδια συγκλονισμένη.

Η γυναίκα υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι και υπεβλήθη σε πολλαπλά ράμματα. Όπως ανέφερε, είχε έντονους εμετούς και λιποθυμικά επεισόδια μετά το ατύχημα.

Το περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη στιγμή που το δέντρο καταπλακώνει την 52χρονη, ενώ δίπλα της βρισκόταν η 13χρονη κόρη της, η οποία από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε.

«Τρόμαξε. Όπως ήταν φυσικό γύρισε, άκουσε τον ήχο από το δέντρο που έπεφτε, προσπάθησε να προστατευτεί και γύρισε να μου μιλήσει και είδε… Άκουσε ανθρώπους να λένε ότι έπεσε η κυρία κάτω και γύρισε και είδε ότι η κυρία αυτή ήταν η μαμά της. Κι άρχισε κι αυτό το καημένο να φωνάζει “μαμά, μαμά”», περιγράφει η 52χρονη.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από επιχειρηματίες της εστίασης και ερωτήματα για την ασφάλεια των δημόσιων χώρων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αποκάλυψε ότι τα τραπεζοκαθίσματα όπου συνέβη το ατύχημα ήταν παράνομα τοποθετημένα.

«Το δέντρο αυτό έπεσε σε τραπεζοκαθίσματα, τα οποία παράνομα βρίσκονταν εκεί. Μάλιστα για το ένα κατάστημα εγώ είχα δώσει εντολή σφράγισης. Και ενώ έπρεπε να είναι σφραγισμένο, λειτουργούσε με δικαστική απόφαση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά τους, επιχειρηματίες της περιοχής εκφράζουν ανησυχία και καταγγέλλουν ότι υπάρχουν και άλλα δέντρα με επικίνδυνη κλίση σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, ζητώντας από τον Δήμο να προχωρήσει άμεσα σε ελέγχους για την αποτροπή νέων ατυχημάτων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι ενήλικες δεν κάνουν ποτέ σεξ – Νέα μελέτη δίνει τις απαντήσεις

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι: Πώς να επιλέξετε τα προϊόντα που όντως λειτουργούν για εσάς, σύμφωνα με οδοντιάτρους

Παράταση για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους – Οι συζητήσεις και τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

Δευτέρα χωρίς ταξί στην Αττική – Αρχίζει η 18ωρη απεργία

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Ειδικός στις σχέσεις εξηγεί τη μία συνήθεια στα μηνύματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνεις όταν βγαίνεις ραντεβού
περισσότερα
21:55 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στη Νέα Πέραμο – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

21:41 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο – Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/9) σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής, στο ύ...
21:08 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν μαχαίρι, κατσαβίδι και κινητά τηλέφωνα

Μαχαίρι, κατσαβίδι, κοπίδι και κινητά τηλέφωνα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, σε έρευνα που πραγματοπ...
20:53 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Βοιωτία: Η ΕΛ.ΑΣ. για την σύλληψη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Μία ηλικιωμένη γυναίκα με άνοια φέρεται να παρουσίασε η 62χρονη ως… μητέρα της, όταν οι ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος