Πειραιάς: «Αντίκρυσα τη γυναίκα να επιπλέει νεκρή» – Θρίλερ με την ταυτότητα της σορού που ανασύρθηκε από τη θάλασσα

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΣΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση ανεύρεσης της σορού μιας γυναίκας, που το πρωί της Δευτέρας (25/8) ανασύρθηκε από τη θάλασσα, μπροστά στα έκπληκτα μάτια πληρώματος και επιβατών πλοίου της γραμμής μέσα στο λιμάνι του Πειραιά.

Πειραιάς: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Ο πλοίαρχος και ο ναύτης του επιβατηγού πλοίου που εντόπισαν την άτυχη γυναίκα μίλησαν στο STAR.

«Αντίκρυσα τη γυναίκα να επιπλέει νεκρή»

«Αντίκρυσα τη γυναίκα να επιπλέει νεκρή στη θάλασσα. Ήταν ανάσκελα. Στην αρχή την πέρασα για κάποια σακούλα, κάποιο φελιζόλ. Όταν όμως πήρα τα κιάλια αυτό που πρόλαβα να δω φορούσε μαύρα ρούχα, μαύρο εσώρουχο, μια μπλούζα, μαύρα παπούτσια θαλάσσης», είπε ο Νίκος Κουτσούκος, ναύτης του επιβατικού πλοίου «Απόλλων Ελλάς».

Μπροστά στο μακάβριο θέαμα της σωρού μιας γυναίκας να επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας στην πύλη Ε8 του λιμανιού του Πειραιά βρέθηκαν πλήρωμα και επιβάτες του πλοίου «Απόλλων Ελλάς», που αναχωρούσε στις 7:30 για την Αίγινα. Ο καπετάνιος έκανε αμέσως «κράτει» τις μηχανές και ειδοποίησε τις αρχές.

«Φεύγοντας περνώντας τις άγκυρες εντοπίσαμε την σορό της γυναίκας. Άμεσα ενημερώσαμε τις λιμενικές αρχές για την περισυλλογή της. Αναμέναμε οδηγίες από το Λιμενικό Σώμα αν χρειάζεται κάποια βοήθεια από μας», πρόσθεσε ο Στράτος Τεκνάκης, πλοίαρχος.

Πλωτό του λιμεναρχείου περισυνέλεξε τη σορό της γυναίκας

Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έσπευσε πλωτό του κεντρικού λιμεναρχείου του Πειραιά και περισυνέλλεξε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Στο Τζάνειο, όπου διακομίσθηκε οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο της.

Την περασμένη Πέμπτη άλλη μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από τη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο Πειραιά.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση της άτυχης γυναίκας

Οι λιμενικές αρχές που ερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας εκτιμούν πως πρόκειται για γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών και δεν φαίνεται πως πνίγηκε καθώς έκανε μπάνιο.

Στελέχη του πρώτου λιμενικού τμήματος του κεντρικού λιμεναρχείο του Πειραιά ερευνούν μήπως η γυναίκα που βρέθηκε προέρχεται από τη λίστα των αγνοουμένων γυναικών του τελευταίου διαστήματος,

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτ...

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

ΕΛΣΤΑΤ: Πόσο αυξήθηκε ο δείκτης τιμών υλικών κατασκευής τον Ιούλιο

Μπρατάκος: «Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας»

Nvidia: Παρουσίασε διακριτικά το ταχύτερο mini PC της με ακραία απόδοση – Μοιάζει με μία RTX 5090

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
01:30 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Τροχαίο στην Εύβοια: Μία γυναίκα τραυματίστηκε έπειτα από ανατροπή αυτοκινήτου – ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (25/8) στην Εύβοια. Σύμφωνα με απ...
01:15 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

ΕΛΑΣ: Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 42 και 33 ετών στις προχώρησαν στις 24 και 25 Αυγούστου αστυνο...
00:30 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γιώργος Κωνσταντίνου για την αποκατάσταση της «Οικίας Κοκοβίκου»: «Είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας – Ο κόσμος μας κάνει να μην το ξεχνάμε ποτέ»

Για την πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού να μετατρέψει σε πολιτιστικό χώρο το σπίτι στην Πλάκ...
00:00 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Ηράκλειο: Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που άγνωστος άνδρας βάζει φωτιά σε αυτοκίνητο

Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που άγνωστος άνδρας βάζει φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκί...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο