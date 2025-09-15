Πάτρα: Η εισαγγελέας προτείνει την αποφυλάκιση των δύο νέων για την φωτιά στο Γηροκομείο

Θετική είναι η εισήγηση που κάνει προς τον ανακριτή Πατρών η αρμόδια εισαγγελέας για την αποφυλάκιση των δύο ανδρών που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στο Γηροκομείο.

Απο τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν οι δικηγόροι τους, η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπάρχουν οι όροι και δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.

Η πρόταση διαβιβάζεται στον ανακριτή, ο οποίος μέχρι και αύριο αναμένεται να αποφασίσει.

Οι δικηγόροι των δύο νέων δεν έκαναν προσφυγή κατά της απόφασης για προφυλάκιση, γιατί αυτό θα απαιτούσε σύγκλιση του τριμελούς δικαστικού συμβουλίου.

Έτσι, προτίμησαν όπως προβλέπεται από τον νόμο, την συμπληρωματική κατάθεση στοιχείων στην ήδη υπάρχουσα δικογραφία. Έτσι η εισαγγελέας προτείνει την αποφυλάκιση τους και αναμένεται η απόφαση του ανακριτή.