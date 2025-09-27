Πάτρα: Άνδρας μπούκαρε στο σπίτι της πρώην συζύγου του με μαχαίρι – Τον ακινητοποίησαν αστυνομικοί 

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πάτρα: Άνδρας μπούκαρε στο σπίτι της πρώην συζύγου του με μαχαίρι – Τον ακινητοποίησαν αστυνομικοί 
Φωτογραφία Αρχείου

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/9) στην ευρύτερη περιοχή του Ζαβλανίου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ένας αλλοδαπός πήγε στο σπίτι όπου διαμένει η πρώην σύζυγός του και κατά τις πρώτες πληροφορίες κατάφερε να εισέλθει μέσα και να την απειλήσει κρατώντας μαχαίρι.

Έντρομη η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία και άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον οδηγήσουν στο Μέγαρο της ΕΛ.ΑΣ. στην οδό Ερμού.

Οι αστυνομικοί συνόδευσαν και την παθούσα στο αρμόδιο Τμήμα προκειμένου να του υποβάλλει μήνυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου και στο παρελθόν ο συγκεκριμένος άνδρας έχει προκαλέσει επεισόδια σε βάρος της πρώην συζύγου του.

