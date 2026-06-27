Πανελλήνιες 2026: Οι εκτιμήσεις ανά πεδίο για τις βάσεις εισαγωγής – Τα μόρια στις περιζήτητες σχολές

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Η πρόσφατη ανακοίνωση των βαθμολογιών και των στατιστικών στοιχείων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 επιτρέπει πλέον μια πρώτη ασφαλή εκτίμηση για την πορεία των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια για το νέο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας δείχνουν ότι 89.032 υποψήφιοι διεκδικούν τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Από το σύνολο των διαγωνιζομένων, οι 75.109 είναι απόφοιτοι ΓΕΛ και οι 13.923 προέρχονται από τα ΕΠΑΛ.

Χωρίς μεγάλες μεταβολές αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής, όπως εκτίμησε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός και αναλυτής.

Πώς διαμορφώνονται οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ)

Όπως υπολόγισε, οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής που προκύπτουν ανά Επιστημονικό Πεδίο, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, έχουν ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών): 8,91 (ελαφρά μειωμένο σε σχέση με πέρυσι: 9,04)

(Ανθρωπιστικών Σπουδών): 8,91 (ελαφρά μειωμένο σε σχέση με πέρυσι: 9,04) 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών): 10,48 (υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι: 9,82)

(Θετικών Σπουδών): 10,48 (υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι: 9,82) 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδών Υγείας): 9,84 (ελαφρά αυξημένο σε σχέση με πέρυσι 9,60)

(Σπουδών Υγείας): 9,84 (ελαφρά αυξημένο σε σχέση με πέρυσι 9,60) 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής): 8,25 (πέρυσι 8,40)

Υπενθυμίζεται, ότι η ΕΒΕ αποτελεί το χαμηλότερο βαθμολογικό όριο, το οποίο προκύπτει από το 80% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων.

Πού αναμένεται άνοδος και πού πτώση των βάσεων

Σε ό,τι αφορά την κίνηση των βάσεων, ο κ. Χατζητέγας εκτίμησε ότι στο 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις, καθώς οι επιδόσεις των υποψηφίων κινήθηκαν σε γενικές γραμμές σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.

Στο 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο οι βάσεις θα κινηθούν ανοδικά. «Η άνοδος προέρχεται από το γεγονός ότι έχουμε τριπλασιασμό των αρίστων στην κλίμακα από 18 έως 20. Σε αυτήν την κλίμακα πέρυσι είχαμε το 10% των υποψηφίων, φέτος έχουμε το 30% των υποψηφίων, με το μάθημα της Φυσικής να ανεβάζει ουσιαστικά τις βάσεις και στα δύο επιστημονικά πεδία».

Ειδικότερα για τις ιατρικές σχολές, εκτίμησε ότι θα σημειωθεί ελαφρά άνοδος, της τάξης των 200-250 μορίων. Για τις θετικές και πολυτεχνικές σχολές, σημείωσε ότι θα υπάρξει «οπωσδήποτε άνοδος των βάσεων», κάτι που θα επιφέρει, όπως ανέφερε και τις περισσότερες κενές θέσεις στο πεδίο, «ως παρενέργεια της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής».

Συνολικά, ο κ. Χατζητέγας εκτίμησε ότι θα υπάρξουν περισσότερες από 10.000 κενές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια ως απόρροια της εφαρμογής του μέτρου της ΕΒΕ.

Η online εφαρμογή για τον υπολογισμό των μορίων

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υπολογίσουν τα μόριά τους εύκολα και γρήγορα μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας. Εισάγοντας τους γραπτούς τους βαθμούς στον σύνδεσμο https://markcalc.it.minedu.gov.gr/., βλέπουν αυτόματα τη μοριοδότησή τους για κάθε Τμήμα και Σχολή του Επιστημονικού Πεδίου ή του Τομέα στον οποίο ανήκουν.

Το τελευταίο βήμα για τους υποψηφίους πριν από την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων είναι η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, μια διαδικασία για την οποία αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας.

Σημειώνεται ότι η δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του Μηχανογραφικού ή και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου. Οι υποψήφιοι έχουν περιθώριο να εκδώσουν τον κωδικό τους μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.