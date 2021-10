Παγκόσμιο “μπλακ άουτ” για Facebook, Instagram, Whatsapp και Messenger – Τα πρώτα σενάρια

Οι πλατφόρμες Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger είναι εκτός λειτουργίας από το απόγευμα, καθώς υφίστανται μαζική βλάβη επηρεάζοντας δυνητικά δεκάδες εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, σύμφωνα με ιστοσελίδες εξειδικευμένες στην παρακολούθηση των πλατφορμών. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές “μπλακ άουτ” στα χρόνια που λειτουργούν οι πλατφόρμες.

Τα δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram και οι δύο υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp και Messenger του κολοσσού της Καλιφόρνιας παρουσιάζουν σήμερα μαζική βλάβη. Η ιστοσελίδα Down Detector ανέφερε σήμερα κυρίως βλάβες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Ουάσινγκτον και το Παρίσι.

“Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι προσβάσιμος, αδύνατον να βρεθεί η διεύθυνση του διακομιστή”, ανέφερε η ιστοσελίδα του Facebook απευθυνόμενη σε πολλούς χρήστες σήμερα γύρω στις 18.00 ώρα Ελλάδος. Η βλάβη διαρκεί περισσότερες από τέσσερις ώρες.



Έχουμε ενημερωθεί ότι ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές μας και τα προϊόντα μας. Εργαζόμαστε για να επανέλθουν στην κανονική τους λειτουργία το ταχύτερο δυνατόν και ζητάμε συγγνώμη για αυτή την ταλαιπωρία”, έγραψε στο Twitter o ‘Αντι Στόουν, εκπρόσωπος Τύπου του ομίλου.

H εταιρεία δεν αντέδρασε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει το θέμα της βλάβης.

Η πλατφόρμα των σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων μηνιαίων χρηστών διανύει μια από τις χειρότερες κρίσεις για τη φήμη της τις τελευταίες δυο εβδομάδες, εξαιτίας των αποκαλύψεων μιας μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος.

Πρώην μηχανικός υπεύθυνη προϊόντος στο Facebook, η Φράνσις Χόγκεν διέρρευσε πολλά εσωτερικά έγγραφα, συγκεκριμένα στη Wall Street Journal, και κατηγόρησε τον όμιλο ότι “(επιλέγει) το όφελος παρά την ασφάλεια”, των χρηστών του, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από το αμερικανικό δίκτυο CBS.

Στη Γουόλ Στριτ, η τιμή της μετοχής του Facebook, που κατέγραψε ήδη πτώση στην αρχή της συνεδρίασης, επιτάχυνε τις απώλειές της και σημείωσε πτώση κατά σχεδόν 6%.

Τα πρώτα σενάρια

Την ίδια στιγμή, ειδικοί της ασφάλειας που μελετούν την κατάσταση δηλώνουν (στο Reuters) ότι το μπλακ άουτ στο FB έχει πιθανώς προκληθεί από έναν συνδυασμό λάθους που κατέστησε μη διαθέσιμη για τους χρήστες την «επικοινωνία» με τους σέρβερς του Facebook. Αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα εσωτερικού λάθους, αν και το σαμποτάζ από κάποιον εσωτερικό παράγοντα είναι θεωρητικά πιθανό, λένε.

Αντίθετα, ένα χακάρισμα απ΄ έξω θεωρείται λιγότερο πιθανό. Μία μαζική επίθεση με στόχο να γονατίσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα από τα πιο δημοφιλή site του κόσμου, θα απαιτούσε είτε συνδυασμό μεταξύ ισχυρών εγκληματικών ομάδων ή μία πολύ πρωτοποριακή τεχνολογία, καταλήγουν.

Εργαζόμενοι στη Facebook αδυνατούν να μπουν στα γραφεία

Εργαζόμενοι στην εταιρεία αντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης στα γραφεία της.

Συγκεκριμένα η τεχνολογική συντάκτρια των New York Times Σίρα Φρένκελ με ανάρτησή της στο Twitter, ανέφερε

“Μόλις μίλησα στο τηλέφωνο με κάποιον που εργάζεται στο FB, ο οποίος μού περιέγραψε εργαζόμενους που δεν μπορούν να μπουν στο κτίριο σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) για να ξεκινήσουν να αποτιμούν την κατάσταση καθώς οι ηλεκτρονικές κάρτες τους δεν αναγνωρίζονται για την πρόσβαση στις θύρες”.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.

— Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021