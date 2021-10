Facebook: Η απάντηση για την “κατάρρευση” μέσω Twitter

Εκτός λειτουργίας είναι οι πλατφόρμες Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger, καθώς υφίστανται μαζική βλάβη επηρεάζοντας δυνητικά δεκάδες εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Μετά την “κατάρρευση” της πλατφόρμας του Facebook ο υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας έσπευσε με ανάρτησή του στο Twitter να απολογηθεί και να διαβεβαιώσει τους χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης ότι οι υπεύθυνοι εργάζονται για την αποκατάσταση του προβλήματος.

“Γνωρίζουμε ότι κάποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης στις εφαρμογές και τα προϊόντα μας. Εργαζόμαστε ώστε να επανέλθουν τα πράγματα στη φυσιολογική τους κατάσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα και απολογούμαστε για την όποια ταλαιπωρία” έγραψε ο Άντι Στόουν.

Όμως, και η ίδια η εταιρεία με ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Twitter απολογήθηκε, επίσης, για το πρόβλημα. Το περιεχόμενο του μηνύματος είναι το ίδιο με αυτό του Στόουν.

Σημειώνεται πως οι χρήστες δεν μπορούν να ανανεώσουν τις σελίδες της πλατφόρμας. Όταν το επιχειρούν βλέπουν το παρακάτω μήνυμα: “Αυτή η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα που προσπαθούμε να επιλύσουμε. Δοκιμάστε να φορτώσετε ξανά τη σελίδα”.

Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στο Instagram αλλά και στο What’s Up και στο Messenger.

Στο Twitter ήδη έχουν γίνει trend τα hashtag: #facebookdown και #instagramdown

