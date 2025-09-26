ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι απαντά ο δικηγόρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου στον Μπαμπασίδη για το ερμάριο και τα αλυσοπρίονα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι απαντά ο δικηγόρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου στον Μπαμπασίδη για το ερμάριο και τα αλυσοπρίονα

Η νομική υπεράσπιση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικής συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απαντά με έντονο τρόπο στις νέες επιθέσεις που δέχθηκε η πελάτισσά της από τον πρώην επικεφαλής του Οργανισμού, κ. Μπαμπασίδη. Ο δικηγόρος της, Αντώνης Βαγιάνος, σε δήλωσή του μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, τονίζει πως ο κ. Μπαμπασίδης κατηγόρησε δύο φορές ψευδώς την κ. Τυχεροπούλου και υπενθυμίζει τόσο σε εκείνον όσο και στον κ. Σαλάτα ότι οι καταθέσεις δίνονται ενόρκως.

Σύμφωνα με τον κ. Βαγιάνο, στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπάρχουν ηχογραφημένες συνομιλίες όπου ο κ. Μπαμπασίδης ακούγεται να συνεννοείται με συνεργάτιδα και στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο να αποκρύψουν την υπογραφή του από ιεραρχικές προσφυγές. Οι συγκεκριμένες προσφυγές, όπως καταγγέλθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδόθηκαν ψευδώς στην κ. Τυχεροπούλου. Παρά ταύτα, ο ίδιος ο κ. Μπαμπασίδης παραδέχθηκε τελικά ενώπιον της Επιτροπής ότι τις είχε υπογράψει προσωπικά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ερμάριο της κ. Τυχεροπούλου, για το οποίο ο κ. Μπαμπασίδης υποστήριξε ότι περιείχε στοιχεία σχετιζόμενα με παράνομες πληρωμές. Ο δικηγόρος της επισημαίνει ότι, όταν ο δικαστικός επιμελητής έφτασε στα γραφεία, το ερμάριο ήταν ήδη ανοιχτό, γεγονός που καταρρίπτει τον ισχυρισμό πως η διάρρηξη έγινε παρουσία του.

Με αφορμή όλα αυτά, ο κ. Βαγιάνος υπογραμμίζει πως οι μάρτυρες οφείλουν να καταθέτουν με αλήθεια και στέλνει μήνυμα στους επόμενους να μην ακολουθήσουν το παράδειγμα όσων, όπως λέει, ψευδώς κατηγόρησαν την πελάτισσά του. Με τον τρόπο αυτό, η υπεράσπιση της κ. Τυχεροπούλου δηλώνει αποφασισμένη να απαντά σε κάθε επίθεση, εκθέτοντας περαιτέρω τους αντιπάλους της.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ Κ. ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

– Στην…

Δημοσιεύτηκε από Antonis Vagianos στις Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

05:53 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

05:22 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

04:16 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

02:38 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

