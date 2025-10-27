ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογείται σήμερα η τελευταία ομάδα κατηγορουμένων – Οι μαρτυρίες θυμάτων που πιάστηκαν στις «δαγκάνες» του κυκλώματος

Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έως τώρα έχουν προφυλακιστεί 10 εκ των συλληφθέντων, ενώ αργά το βράδυ της Κυριακής άρχισε η απολογία του 36χρονου από τα Γιαννιτσά που θεωρείται αρχηγός του κυκλώματος και τελικά κρίθηκε προφυλακιστέος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε μέρος των πράξεων που του αποδίδονται, απορρίπτοντας ωστόσο τον χαρακτηρισμό της «εγκληματικής οργάνωσης» και υποστηρίζοντας ότι άλλοι εμπλεκόμενοι επιχειρούν να καλυφθούν πίσω από τη δική του δίωξη.

«Παραδέχομαι όσα έχω κάνει, όμως με κατηγορείτε για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όσα έχουν γίνει από πολλούς να βαφτίζονται εγκληματική οργάνωση. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στον λογαριασμό του δεν μπορεί να ταυτίζεται με δική μου ευθύνη. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά», φέρεται να είπε ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Σήμερα, Δευτέρα (27/10) ήταν προγραμματισμένο να απολογηθεί και ο πατέρας του, εφόσον το επιτρέπει η υγεία του, καθώς δήλωσε αδιαθεσία και απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο.

Στο μεταξύ, σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε μετά την απολογία της στον Ευρωπαίο ανακριτή η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι ισχυρίστηκε

Η γυναίκα απολογήθηκε στον Ευρωπαίο Ανακριτή αρνούμενη το κατηγορητήριο που της αποδίδει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση παράνομων εσόδων. Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, δεν γνώριζε την δραστηριότητα που αποδίδεται στον πρώην σύζυγο της.

«Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα» απαντά στις κατηγορίες η κατηγορούμενη.

«Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου» είπε στον δικαστικό λειτουργό.

Προφυλακιστέος κι ο «υπαρχηγός»

Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο 38χρονος υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, στον οποίο αποδίδεται ρόλος υπαρχηγού της οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.

Τα παράνομα έσοδα ξεπερνούσαν το 1,5 εκατ. ευρώ

Αίσθηση προκαλούν όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δράση της οργάνωσης: κατηγορούμενοι που δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό κλάδο, δήλωναν ψευδή στοιχεία, λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις και στη συνέχεια νομιμοποιούσαν τα έσοδα μέσα από την εγκληματική οργάνωση που είχε στηθεί.

Προφυλακιστέα κρίθηκαν και δυο αδέλφια που σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Πώς αρτοποιός και σερβιτόρος βρέθηκαν με καλλιέργειες βαμβακιού

Ο ένας αδερφός δήλωνε ιδιοκτήτης 15 αγροτεμαχίων σε Πέλλα, Κιλκίς, Χαλκιδική, Φθιώτιδα, Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Ιωάννινα και Εύβοια, αλλά με βάση το Κτηματολόγιο δεν έχει ούτε ένα.

Για το 2023 έλαβε 19.641 ευρώ, για το 2024 112.054 εκ των οποίων τα 102.564 λόγω φυσικών καταστροφών για 233 στρέμματα στο Στεφανοβίκειο πλησίον της λίμνης Κάρλα. Τον Ιούλιο δεν παραβρέθηκε σε επιτόπιο έλεγχο και μηδενίστηκαν όλα τα δηλωθέντα αγροτεμάχια.

Ό ίδιος φέρεται μάλιστα να διακινούσε το κεφάλαιο μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναμιγνύοντάς το και με άλλα χρηματικά ποσά άγνωστης προέλευσης, με σκοπό να προσδώσει νομιμοφάνεια σε αυτό και να αποκρύψει την αληθή προέλευσή του.

Ο έτερος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης 24 ακινήτων σε Ιωάννινα, Πιερία, Μαγνησία Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Χαλκιδική, Κιλκίς, Φθιώτιδα δεν κατέχει όμως ακίνητη περιουσία σύμφωνα με το κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από το 2021-2025 φέρεται να δούλευε ως σερβιτόρος σε διάφορες επιχειρήσεις στα Γιαννιτσά, στη Χαλκιδική και στον Πειραιά. Παράλληλα φέρεται να δήλωνε εν γνώσει του ψευδώς ότι μίσθωνε αγροτεμάχια και είχε αγροτική δραστηριότητα λαμβάνοντας παρανόμως τις επιχορηγήσεις. Τα χρήματα φαίνεται πώς πήγαιναν όλα στον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου ο Ευρωπαίος ανακριτής με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διέταξε τις πρώτες τέσσερις προφυλακίσεις. Πρόκειται για:

ένα ζευγάρι από τα Ιωάννινα που φέρεται να δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Μία 53χρονη που δηλώνει έμπορος και κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης.

Ο κουμπάρος του φερόμενου ως αρχηγού με τον οποίο φαίνεται να είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές.

Οι μαρτυρίες των θυμάτων

Εκτός από τους 42 άμεσα εμπλεκόμενους και τους 37 συλληφθέντες που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πραγματοποιούσαν απάτες πολλών εκατομμυρίων ευρώ μέσω των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τα ευρωπαϊκά κονδύλια, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος που είναι τα θύματα.

Σύμφωνα με μαρτυρία ηλικιωμένης γυναίκας, από την Πέλλα στην κάμερα της ΕΡΤ, είχε δώσει τον αριθμό φορολογικού μητρώου στον 54χρονο λογιστή και αυτός της «χρέωσε» 3.000 στρέμματα τα οποία τα κατάτμησε και τα νοίκιασε σε τρίτους, ενώ όπως λέει χαρακτηριστικά η γυναίκα, «αν είχα αυτές τις εκτάσεις θα έφταναν μέχρι τη θάλασσα».

Το ίδιο μάλιστα, έπαθε και ο γιος της που του χρέωσαν 1.000 στρέμματα και αυτά κατατμήθηκαν και μοιράστηκαν σε κάποιους ήθελαν να τα πάρουν, για να πάρουν τις ψευδείς επιδοτήσεις.

Η γυναίκα ήδη έχει ακολουθήσει τη νομική οδό και βρίσκεται στα δικαστήρια με τον 54χρονο.

Παράλληλα αγρότης από την Ημαθία έψαχνε χωράφι για να μπορέσει να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρήκε μέσω του 38χρονου μεσίτη, από τα Γιαννιτσά Πέλλας, που φέρεται να είναι και εκ των πρωταγωνιστών αυτής της εγκληματικής οργάνωσης.

Του έφτιαξε ένα ηλεκτρονικό συμφωνητικό με ένα ΑΤΑΚ το οποίο φαινομενικά υπήρχε, αλλά στην ουσία ίσως να μην υπάρχει, του έδωσε 1.000 ευρώ και ο ίδιος περιμένει να πάρει 1.750 ευρώ, όταν επιστραφούν οι επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.