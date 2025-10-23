ΟΠΕΚΕΠΕ: Από αύριο οι πρώτες απολογίες των κατηγορουμένων

Προθεσμίες λαμβάνουν αυτή την ώρα κατηγορούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε Ευρωπαίο ανακριτή.

Της Άννας Κανδύλη

Οι πρώτοι από τους 37 συλληφθέντες, που φέρονται να εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απολογούνται αύριο το πρωί και οι υπόλοιποι αναμένεται να απολογηθούν το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα.

Νωρίτερα σήμερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.