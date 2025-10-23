ΑΕΚ – Αμπερντίν: Αυτή είναι η ενδεκάδα της «Ένωσης» – Βασικοί Βίντα και Πιερό

ΑΕΚ – Αμπερντίν: Αυτή είναι η ενδεκάδα της «Ένωσης» – Βασικοί Βίντα και Πιερό

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια, με στόχο να πετύχει την πρώτη της νίκη στη league phase του Conference League, μετά την ήττα από την Τσέλιε. Περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα του «Δικεφάλου».

Ο Σέρβος τεχνικός παρατάσσει την ομάδα με σύστημα 4-2-3-1. Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Στρακόσα, ενώ μπροστά του τοποθετούνται οι Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πένραϊς.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Πινέδα και Μάνταλος, ενώ μπροστά τους θα είναι ο Μαρίν, που αναμένεται να έχει ελευθερία κινήσεων και εναλλαγές ρόλων με τον διεθνή Έλληνα μέσο.

Στα άκρα θα βρεθούν οι Ελίασον και Κοϊτά, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει ο Πιερό.

