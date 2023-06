Οι ειδήσεις της νύχτας που πέρασε

Διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις της νύχτας που πέρασε.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κλεομήδους και Σμπαρούνη Τρικόρφου στην περιοχή του Κολωνού.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα καθώς και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Οι πυροσβέστες κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 6/6 στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Σιδάρι της Κέρκυρας, όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, από την πλαγιομετωπική σύγκρουση σημειώθηκαν υλικές ζημιές, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά 4 άτομα, όπου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Για τρία καραβάνια μεταναστών, τα οποία έχουν καταλήξει σε νησίδα στη μέση του ποταμού Έβρου, κάνει έκκληση ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, οι τρεις ομάδες των μεταναστών προήλθαν από το τουρκικό έδαφος και βρίσκονται σε νησίδα έξω από τη Νέα Βύσσα.

Μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τρία καραβάνια μεταναστών που έχουν καταλήξει σε νησίδα στη μέση του ποταμού Έβρου αποτελούνται συνολικά από 330 άτομα, με τις προσφυγικές ροές στην περιοχή το τελευταίο διάστημα να έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά.

Τέλος, όπως αναφέρει η ΜΚΟ οι μετανάστες είναι εγκλωβισμένοι στο σημείο εδώ και αρκετές μέρες.

‼️UPDATE: as far as we have been informed, three different groups are on this island, in total around 330 people. Many among them are stranded on the islet for several days now. #Greek authorities are aware of the presence of the people but refuse to evacuate them! https://t.co/cXc2NO3Eip

