Νοτιοανατολική Αττική: Συνελήφθη 39χρονος για κλοπή από κατάστημα – Έσπασε τις τζαμαρίες μαγαζιών με καπάκι φρεατίου

Στη σύλληψη ενός 39χρονου για κλοπή από κατάστημα προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης (28/1) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το πρωί της 26ης και της 27ης Ιανουαρίου, ο 39χρονος έσπασε τις τζαμαρίες τριών καταστημάτων σε Βάρη, Κορωπί και Σαρωνίδα με τη χρήση μεταλλικού καλύμματος φρεατίου, πέτρας και πέτρινης πλάκας αντίστοιχα και αφαίρεσε χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή ενός μαγαζιού.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού μετά από προανάκριση, τον ταυτοποίησαν ως δράστη των συγκεκριμένων πράξεων και τον εντόπισαν στην περιοχή της Βάρης, πρωινές ώρες της 28-1-2026, όπου τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απόπειρα κλοπής κατ’ εξακολούθηση, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

