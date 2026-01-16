Νέο βίντεο από την παράσυρση του αστυνομικού στο Κιλκίς: Προσπαθεί να κρατηθεί στο καπό του αυτοκινήτου

Ένα νέο βίντεο από το σοβαρό περιστατικό στο Κιλκίς, όπου οδηγός ΙΧ παρέσυρε αστυνομικό ο οποίος επιχείρησε να του βεβαιώσει παράβαση, ήρθε στη δημοσιότητα, το βράδυ της Πέμπτης και δύο ημέρες μετά τη δημοσίευση άλλου οπτικού υλικού.

Στο βίντεο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, διακρίνεται ο αστυνομικός να βρίσκεται πάνω στο καπό του οχήματος, την ώρα που ο οδηγός συνεχίζει την πορεία του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, ο αστυνομικός φώναζε επανειλημμένα «σταμάτα», προσπαθώντας παράλληλα να κρατηθεί, ωστόσο ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο αστυνομικός έπεσε από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι, ενώ ο οδηγός του ΙΧ απλώς εγκατέλειψε το σημείο.

Ο δράστης συνελήφθη αργότερα και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση.