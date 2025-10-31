Σαλαμίνα: Ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή σε σπίτι – Ληστεία μετά φόνου δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Μία ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη αργά το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) σε σπίτι στη Σαλαμίνα. Η άτυχη 75χρονη, που φέρει τραύμα στο κεφάλι, εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της επί της οδού Ικάρων 31. Τις αρχές ενημέρωσαν οι περίοικοι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παράθυρο του σπιτιού βρέθηκε παραβιασμένο, ενώ η ηλικιωμένη έφερε ένα χτύπημα στο κεφάλι από μπουκάλι.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει έως τώρα οι αστυνομικοί, κάνουν λόγο για πιθανή ληστεία μετά φόνου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί της ασφάλειας, που συλλέγουν στοιχεία και διενεργούν έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών, που ευθύνονται για τον θάνατο της άτυχης γυναίκας.

