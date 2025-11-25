Νέες συλλήψεις για όπλα και πυρομαχικά στην Κρήτη – Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ και χιλιάδες φυσίγγια σε Ρέθυμνο και Χανιά – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κρήτη, Όπλα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αυξημένοι αστυνομικοί έλεγχοι σε όλη την Κρήτη, μετά τις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη για πάταξη της παράνομης οπλοχρησίας και οπλοκατοχής. Τα κλιμάκια της αστυνομίας σαρώνουν όλο το νησί, ενώ από τις έρευνες έχουν ήδη προκύψει τα πρώτα ευρήματα με χιλιάδες πυρομαχικά και δεκάδες όπλα να εντοπίζονται σε περιοχές της δυτικής Κρήτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε περιοχές του του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο τις τελευταίες ημέρες, συνελήφθησαν πέντε άτομα από 36 έως 52 ετών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ κι ένα ακόμα τύπου Enfield, καθώς και άλλα κυνηγετικά και πυροβόλα όπλα, ενώ συνολικά εντοπίστηκαν πάνω από 1.100 πυροδοτημένα φυσίγγια.

Αναλυτικά, οι αρχές εντόπισαν:

  • 2 πολεμικά τυφέκια
  • 6 πιστόλια
  • 1 περίστροφο
  • 1 υποπολυβόλο
  • 4 κυνηγετικά όπλα
  • 171 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
  • 1.169 πυροδοτημένα φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
  • 5 απομιμήσεις πιστολιών
  • 6 ξίφη και ξιφίδια
  • 2 ξιφολόγχες πολεμικών τυφεκίων
  • 1 γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου
  • 1 σκελετός περιστρόφου
  • 1 φυσίγγιο αντιαεροπορικού όλμου
  • 3 κορμοί πολεμικών τυφεκίων
  • 1 απομίμηση χειροβομβίδας και
  • 39 κροτίδες

Την υπόθεση χειρίζεται η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου με την προανάκριση να είναι σε εξέλιξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ομίχλη εγκεφάλου στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αναγνωρίσετε και να την αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας μαζί για τη ζωή!

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται σήμερα και ποιοι αύριο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο και χωρίς πτυχίο: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες αφο...

«Wireshark» ευπάθειες φέρνουν νέα κακόβουλα πακέτα επιθέσεων

Ανατριχιαστική φιγούρα με κεφάλι που κινείται τρομάζει οδηγούς
περισσότερα
11:26 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία «ADEL» – «Το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής» προειδοποιεί ο Κολυδάς

«ADEL» ονομάζεται η κακοκαιρία η οποία αναμένεται να πλήξεις πολλές περιοχές της χώρας τις επό...
10:05 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Σαλαμίνα: Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης – Ομολόγησε η νύφη της

Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου. Η νύφη της έ...
08:41 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του κινείται νομικά εναντίον της παγκόσμιας περιοδείας της Μποφίλιου και του Χαρούλη

Έντονη διαμάχη ξέσπασε μεταξύ του θετού γιου του Μάνου Χατζιδάκι με τον συνθέτη και αναπληρωτή...
08:02 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας – Καθυστερήσεις σε Συγγρού, Μεσογείων και Αττική Οδό

Οπλισμένοι με αρκετή υπομονή θα πρέπει να είναι οι οδηγοί στο Λεκανοπέδιο καθώς ιδιαίτερα αυξη...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα