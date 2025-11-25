Νέες συλλήψεις για όπλα και πυρομαχικά στην Κρήτη – Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ και χιλιάδες φυσίγγια σε Ρέθυμνο και Χανιά – ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αυξημένοι αστυνομικοί έλεγχοι σε όλη την Κρήτη, μετά τις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη για πάταξη της παράνομης οπλοχρησίας και οπλοκατοχής. Τα κλιμάκια της αστυνομίας σαρώνουν όλο το νησί, ενώ από τις έρευνες έχουν ήδη προκύψει τα πρώτα ευρήματα με χιλιάδες πυρομαχικά και δεκάδες όπλα να εντοπίζονται σε περιοχές της δυτικής Κρήτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε περιοχές του του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο τις τελευταίες ημέρες, συνελήφθησαν πέντε άτομα από 36 έως 52 ετών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ κι ένα ακόμα τύπου Enfield, καθώς και άλλα κυνηγετικά και πυροβόλα όπλα, ενώ συνολικά εντοπίστηκαν πάνω από 1.100 πυροδοτημένα φυσίγγια.

Αναλυτικά, οι αρχές εντόπισαν:

2 πολεμικά τυφέκια

6 πιστόλια

1 περίστροφο

1 υποπολυβόλο

4 κυνηγετικά όπλα

171 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

1.169 πυροδοτημένα φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

5 απομιμήσεις πιστολιών

6 ξίφη και ξιφίδια

2 ξιφολόγχες πολεμικών τυφεκίων

1 γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου

1 σκελετός περιστρόφου

1 φυσίγγιο αντιαεροπορικού όλμου

3 κορμοί πολεμικών τυφεκίων

1 απομίμηση χειροβομβίδας και

39 κροτίδες

Την υπόθεση χειρίζεται η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου με την προανάκριση να είναι σε εξέλιξη.