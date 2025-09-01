Νέες αποκαλύψεις για την «Μαφία της Κρήτης»: Τα 2 πρόσωπα στη δικογραφία που θα προκαλέσουν «σεισμό», το 1 εκατ. ευρώ και τα σχέδια για «μπίζνα» με ψυχικά ασθενείς

Νέες αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση, που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, έπειτα από μια μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκε χθες (31/08) σε διάφορες περιοχές του νησιού. Το κύκλωμα είχε «πλούσια» δράση καθώς τα μέλη του εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, σε εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια ερευνών στα σπίτια εμπλεκομένων στην υπόθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η έρευνα των αρχών κράτησε πάνω από 8 μήνες και μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει στη σύλληψη 48 ατόμων, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, ένστολοι, ένας ιερέας και επιχειρηματίες. Οι 12 εκ τω συλληφθέντων είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων στην υπόθεση, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συλλήψεις.

Πολύ σημαντική ήταν η βοήθεια δύο μυστικών αστυνομικών, οι οποίοι είχαν παρεισφρήσει στην εγκληματική οργάνωση, εμφανιζόμενοι ως εργαζόμενοι στην εστίαση. Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης και, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση, ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.

Επίσης, τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση έπαιξαν κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης, αφού μέσω νόμιμων επισυνδέσεων, φέρονται να έχουν καταγραφεί συνομιλίες που τους «καίνε». Ο συλληφθείς αστυνομικός φέρεται να έδινε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τη δράση της ΕΛΑΣ, ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατηγορούνται για εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός φέρεται να είχε εμπλοκή σε εκβιασμό.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου είπε πως «σε ότι αφορά τον ρόλο του αστυνομικού, διευκόλυνε κατά κάποιον τρόπο και έδινε πληροφορίες για το κύκλωμα αλλά μένει να αποδειχτεί. Υπάρχουν και κάποιοι ένστολοι των ενόπλων δυνάμεων που φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών». Για τον κληρικό και τον ρόλο του δήλωσε πως «υπάρχουν κάποιες αναφορές για θέματα εκβιασμών. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Αυτά αποτυπώνονται στη δικογραφία και από δω και πέρα θα δούμε αν δεχτούν κάποια εισαγγελική εντολή οι αστυνομικοί για να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνα για αυτό. Μπορεί να προκύψει εμπλοκή και άλλων ατόμων».

Τι περιλαμβάνει η δικογραφία

Η δικογραφία, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, υποδεικνύει ως «εγκέφαλους» του κυκλώματος δύο αδέρφια, γνωστούς στην αστυνομία από παλαιότερες υποθέσεις εκβιασμών, ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή, beach bar και άλλων καταστημάτων.

Σχεδίαζαν «μπίζνα» με ψυχικά ασθενείς

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ήταν… πολυπράγμονες, γεμάτοι επιχειρηματικές ιδέες. Σύμφωνα με το cretalive.gr, φέρονται να είχαν προσεγγίσει άτομο σε θέση ευθύνης στη δημόσια υγεία της Κρήτης και του είχαν προτείνει φιλοξενία ψυχικά ασθενών στη μονάδα τους έναντι αρκετών χιλιάδων ευρώ και φυσικά, σε περίπτωση συμφωνίας, θα ελάμβανε και εκείνος το ανάλογο οικονομικό τίμημα.

Δύο πρόσωπα – έκπληξη που θα προκαλέσουν «σεισμό» στα Χανιά

Δύο πρόσωπα έκπληξη συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά.

Σύμφωνα με το Creta24.gr, δύο πρόσωπα-έκπληξη συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, η αποκάλυψη των οποίων αναμένεται να προκαλέσει «σεισμό» στην κοινωνία των Χανίων.

Το ένα από τα δύο πρόσωπα μάλιστα θεωρείται σύμφωνα με τη δικογραφία, ως άμεσα εμπλεκόμενος σε υποθέσεις εκβιασμών αλλά και στην υπόθεση με τα 175 στρέμματα πάνω από την περίφημη παραλία στο Σταυρό Χανίων. Υπόθεση για την οποία έχει υπάρξει προσφυγή από την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας, με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνοδού της Εκκλησίας της Κρήτης.

Το δεύτερο πρόσωπο είναι πολύ υψηλά στη διοίκηση δημοσίου φορέα στα Χανιά. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το συγκεκριμένο άτομο είχε συχνές επικοινωνίες με τους πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης παρέχοντας διευκολύνσεις κάποιες φορές με συγκεκριμένα ανταλλάγματα.

Τα δύο αυτά πρόσωπα δεν συνελήφθησαν κατά την μεγάλη επιχείρηση που υπήρξε την Κυριακή όμως συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία και όταν αυτή παραδοθεί στον εισαγγελέα αναμένεται να τους ασκηθούν διώξεις.

Το χρονικό

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στη Σούδα με θύμα έναν 22χρονο. Οι λανθασμένοι χειρισμοί των αστυνομικών της Διεύθυνσης Χανίων στο παραπάνω περιστατικό σε συνδυασμό με την ελλιπή έρευνα που είχε γίνει μετά από μια βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού, προκάλεσαν το «ξήλωμά» τους και την αντικατάστασή τους από αξιωματικούς της Αττικής, που δεν είχαν σχέσεις, επαφές και γνωριμίες με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας.

Οι αστυνομικοί από την Αττική που έφτασαν στο νησί ξεκίνησαν άμεσα, υπό άκρα μυστικότητα, τις έρευνες ενώ παράλληλα ξεκίνησαν και οι παρακολουθήσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης μέσω τηλεφωνικών επισυνδέσεων. Καθοριστική για την εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συμβολή δύο μυστικών αστυνομικών, που ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης, και κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ για την υπόθεση αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.