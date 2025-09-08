Νέα Σμύρνη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από χώρο φιλοξενίας 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 15χρονης από την περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 08/09/2025, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο».

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 07/09/2025, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, η Ελευθερία Σ., 15 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 08/09/2025, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο . Η Ελευθερία Σ. έχει καστανοκόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι εύσωμη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και πολύχρωμο κοντό μπλουζάκι».