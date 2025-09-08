Νέα Σμύρνη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από χώρο φιλοξενίας 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 15χρονης από την περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 08/09/2025, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο».

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού 

«Στις 07/09/2025, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, η Ελευθερία Σ., 15 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 08/09/2025, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο . Η Ελευθερία Σ. έχει καστανοκόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι εύσωμη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και πολύχρωμο κοντό μπλουζάκι».

