Νέα Χαλκηδόνα: Ένας τραυματίας έπειτα από εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Νέα Χαλκηδόνα, Εκτροπή Πυροσβεστικού Οχήματος

Στην διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίων Αναργύρων, από το ύψος της οδού Χαλκίδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Νέα Φιλαδέλφεια προς Αθήνα, στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, προχώρησε η τροχαία λόγω εκτροπής πυροσβεστικού οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πυροσβεστικό εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο. Στο όχημα επέβαιναν 4 πυροσβέστες. Ένας από αυτούς τραυματίστηκε και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Δείτε εικόνες από το σημείο του τροχαίου

Νέα Χαλκηδόνα, Εκτροπή Πυροσβεστικού Οχήματος Νέα Χαλκηδόνα, Εκτροπή Πυροσβεστικού Οχήματος Νέα Χαλκηδόνα, Εκτροπή Πυροσβεστικού Οχήματος Νέα Χαλκηδόνα, Εκτροπή Πυροσβεστικού Οχήματος Νέα Χαλκηδόνα, Εκτροπή Πυροσβεστικού Οχήματος

