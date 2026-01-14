Νέα απεργία από τα ταξί της Αττικής – Τραβούν χειρόφρενο και την Πέμπτη

  Συνεχίζουνε και αύριο, Πέμπτη, την απεργία οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής, σύμφωνα με απόφαση του ΣΑΤΑ.
  Οι αυτοκινητιστές έχουν δώσει ραντεβού στις 10 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου, με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία, χωρίς τα αυτοκίνητα, προς τη Βουλή, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων επιδίδοντας ψήφισμα.
  Υπενθυμίζεται πως οι αυτοκινητιστές ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Απαιτούν άμεση απόσυρση της ρύθμισης και ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.
Συνεχίζουν και αύριο, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, την απεργία τα ταξί στην Αττικής, σύμφωνα με απόφαση του ΣΑΤΑ.

Οι αυτοκινητιστές έχουν δώσει ραντεβού στις 10 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου, με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία, χωρίς τα αυτοκίνητα, προς τη Βουλή, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων επιδίδοντας ψήφισμα.

Υπενθυμίζεται πως οι αυτοκινητιστές ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Απαιτούν άμεση απόσυρση της ρύθμισης και ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.

