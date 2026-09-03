Meteo: 56 ημέρες με ισχυρά μελτέμια το καλοκαίρι του 2026 – Δείτε τους πίνακες

Το καλοκαίρι του 2026 καταγράφηκε ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός ισχυρών μελτεμιών τα τελευταία 18 έτη, σύμφωνα με έρευνα του meteo.gr. Συνολικά σημειώθηκαν 56 ημέρες με ισχυρούς βόρειους ανέμους το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου, με ρεκόρ ριπής ανέμου στην Τήνο στις 30 Ιουλίου 2026.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο συνολικός αριθμός των 56 ημερών με ισχυρούς ανέμους το καλοκαίρι του 2026 κατατάσσει τη χρονιά στη 2η θέση των τελευταίων 18 ετών.
  • Το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου είχε 38 ημέρες με ισχυρούς ανέμους, με τη μέγιστη ριπή στην Τήνο (82 Km/h) στις 30/07/2026 να είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τα τελευταία 18 χρόνια.
  • Ο Ιούνιος του 2026 κατέγραψε 18 ημέρες με ισχυρά μελτέμια, τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό για τον μήνα αυτό τα τελευταία 18 χρόνια, με σαφή τάση αύξησης τα τελευταία 5 έτη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το καλοκαίρι του 2026 καταγράφηκε ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός ισχυρών μελτεμιών τα τελευταία 18 έτη, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύει το meteo.gr.

Αρχικά το meteo εξετάζει το δίμηνο Ιουλίου –Αυγούστου, που διαχρονικά χαρακτηρίζεται από ισχυρά μελτέμια. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις ημέρες με ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο (γαλάζια κελιά) από το 2009 έως και τον Αύγουστο του 2026. Ως κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της ημέρας τέθηκε το όριο των 50 km/h ως μέγιστη ριπή ανέμου στο σταθμό του Ε.Α.Α / meteo.gr στην Τήνο-Δημαρχείο.

 

Στο σύνολο των 62 ημερών της χρονικής περιόδου 1ης Ιουλίου έως 31 Αυγούστου, τα 18 τελευταία έτη ο αριθμός των ημερών με ισχυρούς βόρειους ανέμους κυμαίνεται από 20 ημέρες (το 2014), έως 47 ημέρες (το 2016).

Το φετινό δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου χαρακτηρίστηκε από 15 ημέρες με ισχυρούς ανέμους τον Ιούλιο και 23 ημέρες τον Αύγουστο (38 ημέρες συνολικά). Οι αντίστοιχες μέσες τιμές των τελευταίων 18 ετών είναι 17 και 19 ημέρες, αντιστοίχως. Επομένως, το 2026 ο αριθμός των ημερών με ισχυρούς ανέμους λίγο κάτω από το μέσο όρο τον Ιούλιο και υψηλότερα του μέσου όρου τον Αύγουστο.

Επισημαίνεται ότι φέτος σημειώθηκε μια μεγάλη περίοδος συνεχόμενων ημερών με ισχυρό μελτέμι (18 ημέρες, 30/07-16/08) ενώ στις 30/07/2026 η μέγιστη ριπή στο σταθμό της Τήνου (82 Km/h) είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί μέσα στο καλοκαίρι στα 18 χρόνια λειτουργίας του σταθμού.

Τι συνέβη όμως τον Ιούνιο του 2026; Παρόλο που διαχρονικά δεν αναφέρουμε τον αριθμό ημερών με ισχυρά μελτέμια τον Ιούνιο (ο αριθμός τους, κατά μέσο όρο, είναι μικρός), σημειώνουμε ότι το 2026, είχαμε μεγάλο αριθμό ημερών με ισχυρά μελτέμια τον Ιούνιο, 18 ημέρες, ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός για Ιούνιο τα τελευταία 18 χρόνια. Διακρίνεται επίσης μια σαφής τάση αύξησης του αριθμού ημερών με ισχυρά μελτέμια τον Ιούνιο τα τελευταία 5 έτη.

Αν επομένως εστιάσουμε και στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, ο συνολικός αριθμός των 56 ημερών μέσα στο τρίμηνο κατατάσσει το 2026 στην 2η θέση (στα 18 έτη) σε αριθμό ημερών με ισχυρούς ανέμους για όλο το καλοκαίρι. Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τις ημέρες με ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου των ετών 2009-2026.

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