Μεσολόγγι: Εγκατέλειψαν κουτάβια δίπλα από αυλάκι – Τα έσωσε η Πυροσβεστική – ΒΙΝΤΕΟ

  • Τρία κουτάβια εντοπίστηκαν παρατημένα το πρωί της Τετάρτης σε δρόμο στην περιοχή του Μεσοκάμπου στο Μεσολόγγι και δίπλα από αυλάκι.
  • Ένα από τα κουτάβια έπεσε μέσα στο αυλάκι, αλλά, όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, κατάφερε να μην πνιγεί χάρη σε ένα μικρό κομμάτι χώματος.
  • Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο και με τη χρήση σκάλας, ένας πυροσβέστης διέσωσε το μικρό ζωάκι με ασφάλεια.
Τρία κουτάβια εντοπίστηκαν παρατημένα το πρωί της Τετάρτης σε δρόμο στην περιοχή του Μεσοκάμπου στο Μεσολόγγι και δίπλα από αυλάκι. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από το aixmi-news.gr, ένα από τα κουτάβια έπεσε μέσα σε αυτό, αλλά, όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής υπήρχε ένα μικρό κομμάτι χώματος και το κουτάβι κατάφερε να μην πνιγεί.

Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο για διάσωση. Ένας πυροσβέστης κατέβηκε με σκάλα στο αυλάκι, πήρε το μικρό ζωάκι και το ανέβασε πάνω με ασφάλεια δίνοντας το στο συνάδελφό του.

