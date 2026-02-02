Μακελειό στα Βορίζια: «Δεν έχουν σταματήσει να μας απειλούν»

Τι περιλαμβάνουν οι μηνύσεις και τα ασφαλιστικά μέτρα που κατατέθηκαν από τις δύο οικογένειες στο «ματωμένο» χωριό της Κρήτης.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μαίνεται ο «πόλεμος» μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη στα Βορίζια της Κρήτης, σχεδόν τρεις μήνες μετά τη φονική συμπλοκή που στοίχισε τη ζωή του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη. Παρά το πένθος, το κλίμα παραμένει τεταμένο, με τις δύο οικογένειες να καταγγέλλουν εκατέρωθεν εκβιασμούς και απειλές.

Όπως αποκαλύπτει η Realnews, η τελευταία για την ώρα πράξη της διαμάχης αφορά την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη, η οποία έγινε δεκτή μόλις την περασμένη Δευτέρα. Το δικαστήριο απαγόρευσε στα μέλη των δύο οικογενειών να βρεθούν σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η ένταση και να αποφευχθούν τα χειρότερα. Είχε προηγηθεί λίγες ημέρες πριν η κατάθεση μήνυσης που υπέβαλε η αδερφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη σε βάρος των γονιών του Φανούρη Καργάκη για εξύβριση και απειλή.

Οι προκλήσεις

Το εχθρικό κλίμα, πάντως, μεταξύ των Καργάκηδων και των Φραγκιαδάκηδων αποτυπώνεται και στις δηλώσεις των δικηγόρων τους. Μιλώντας στην «R» η δικηγόρος της οικογένειας Καργάκη, Θεονύμφη Μπέρκη, κάνει λόγο για προκλητική και προβοκατόρικη στάση της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

«Μόνο ως προβοκατόρικη μπορεί να χαρακτηριστεί η πράξη της αδελφής της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, να περνά συχνά- πυκνά μπροστά από την οικία των γονιών του φονευθέντος Φανούρη Καργάκη. Καθώς υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης από οποιοδήποτε άλλο σημείο του χωριού, χωρίς να χρειάζεται να περνά μπροστά από τη συγκεκριμένη οικία. Η ίδια επιχειρεί να εντείνει το ήδη αρνητικό κλίμα και να προκαλέσει την οικογένεια Καργάκη», δηλώνει η Θ. Μπέρκη, σχολιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την κατάθεση μήνυσης από την πλευρά των Φραγκιαδάκηδων.

Η εκδίκαση της μήνυσης αναβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, αφού τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη χρειάστηκαν να μεταφερθούν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο πατέρας διαγνώστηκε με COVID-19, ενώ η μητέρα του 39χρονου αισθάνθηκε αδιαθεσία με πόνους στο στήθος, ενόσω κρατείτο στην Αστυνομία στο πλαίσιο του αυτοφώρου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Όπως εξηγεί η Θ. Μπέρκη, έλαβε εντολή να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα εις βάρος της οικογένειας Φραγκιαδάκη, όπως και έπραξε. «Το δικαστήριο εξέτασε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αποφάνθηκε ότι κανείς εκ των οικογενειών δεν μπορεί να πλησιάσει τον άλλον σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων. Με την απόφαση αυτή φιλοδοξούμε να σταματήσει η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι γονείς του Φανούρη Καργάκη, που βιώνουν δυσβάσταχτο πένθος, δεν αντέχουν να σύρονται στα δικαστήρια και να βιώνουν συνεχώς προκλήσεις», τονίζει η δικηγόρος.

Το χρονικό

Από την πλευρά της, πάντως, η οικογένεια Φραγκιαδάκη τονίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που προσφεύγει στις Αρχές, καθώς δέχεται διαρκείς απειλές. Μετά τη φονική συμπλοκή του Νοεμβρίου, καταγράφεται μια συνεχιζόμενη επιθετική συμπεριφορά που δεν αφορά μόνο απειλές κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας της αδελφής της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, αλλά και όλων των μελών της οικογένειας.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Λευτέρη Κάρτσωνα, η οικογένεια δεν ήθελε να φτάσει στο σημείο υποβολής μήνυσης. Ωστόσο, αναγκάστηκε να το πράξει επειδή οι συστάσεις που έγιναν όλο αυτό το διάστημα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα δεν είχαν το παραμικρό αποτέλεσμα. «Αυτό που η οικογένεια επιθυμεί είναι να μη διαταράσσεται η ζωή της. Αυτό αποτελεί το κύριο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που πενθεί τους ανθρώπους της με αξιοπρέπεια και ουδέποτε έχει δώσει οποιαδήποτε αφορμή ή έχει εμπλακεί σε άλλες αξιόποινες πράξεις», τονίζει ο δικηγόρος και απευθύνει έκκληση ώστε να υπάρξει κοινωνική ειρήνευση στο χωριό του δήμου Φαιστού.

Σημειώνεται ότι η εκδίκαση της μήνυσης που υπέβαλε η οικογένεια Φραγκιαδάκη, με κατηγορουμένους τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, μετά την πρόσφατη αναβολή της, αναμένεται να εξεταστεί στις 28 Απριλίου. Την ίδια ώρα, στα Βορίζια παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να αποτρέψουν νέα, πιθανά επεισόδια μεταξύ των δύο οικογενειών καθώς η ένταση δεν έχει κοπάσει. Υπενθυμίζεται ότι στη φυλακή παραμένουν τα τέσσερα αδέλφια Φραγκιαδάκη, ο 30χρονος εξάδελφός τους, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος εξάδελφός τους.

Το μακελειό στο ορεινό χωριό της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου συνέβη την 1η Νοεμβρίου του 2025. Εκείνο το πρωί εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός σε νεόδμητη οικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τα μέλη της οποίας φαίνεται πως θεώρησαν υπεύθυνα για το γεγονός τα μέλη της οικογένειας Καργάκη. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι μέσα σε λίγη ώρα έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες!

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής σκοτώθηκαν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ενώ οι Αρχές εξακολουθούν να ανησυχούν για τη συνέχιση της βεντέτας που έχει ξεσπάσει, καθώς καμία από τις δύο οικογένειες δεν δέχεται να εγκαταλείψει το χωριό…