Λουτράκι: «Τρελή» πορεία αυτοκινήτου που κατέληξε σε προαύλιο επιχείρησης – Βίντεο ντοκουμέντο

Λουτράκι: «Τρελή» πορεία αυτοκινήτου που κατέληξε σε προαύλιο επιχείρησης – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (27/01) στο Λουτράκι, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον προαύλιο χώρο ενός μίνι μάρκετ και μιας άλλης επιχείρησης. Το περιστατικό συνέβη γύρω στη μία και μισή τα ξημερώματα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, με το όχημα να κινείται σύμφωνα με πληροφορίες με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Ο νεαρός οδηγός, που βρισκόταν μόνος μέσα στο αυτοκίνητο, κατάφερε να βγει σώος, χωρίς να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο. Το όχημά του υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ οι επιχειρήσεις που βρίσκονταν στο σημείο είχαν φθορές στις εισόδους και στις πινακίδες τους.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 19χρονος είχε στην κατοχή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα και έγκυρη άδεια οδήγησης. Παράλληλα, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, επιβεβαιώνοντας ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν το συμβάν.

Σε βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται η ξέφρενη πορεία του οχήματος λίγο πριν τη σύγκρουση. Το αυτοκίνητο, που κινείται με μεγάλη ταχύτητα, χάνει τον έλεγχο και πέφτει με σφοδρότητα στον χώρο της επιχείρησης, παρασύροντας κολώνες και πινακίδες.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το κατάστημα ήταν κλειστό εκείνη την ώρα. Ο 19χρονος βγήκε αβλαβής, με το περιστατικό να προκαλεί σοκ στους κατοίκους που ενημερώθηκαν για το συμβάν λίγες ώρες αργότερα.

