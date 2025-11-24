Λουτράκι: «Χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, θέλει φάρμακα» λέει ο πρώην σύζυγος της δασκάλας που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

Ο πρώην σύζυγος της δασκάλας που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της για θωπεία σε δημοτικό σχολείο στο Λουτράκι, διαψεύδει τα όσα υποστήριξε για εκείνον. Υπενθυμίζεται πως η 55χρονη είχε ισχυριστεί ότι επί 30 χρόνια ζούσε έναν εφιάλτη στα χέρια του πρώην συζύγου της.

Ο ίδιος μιλώντας στo LiveNews, διέψευσε τα περί κακοποίησης, ανέφερε πως χώρισαν κοινή συναίνεση τον Μάρτιο και πλέον επεσήμανε ότι η 55χρονη δασκάλα «χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης». Επίσης τόνισε ότι δεν κινείται μέχρι στιγμής νομικά εναντίον της λόγω των δύο παιδιών τους.

«Ότι είχε προβλήματα, είχε. Προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε ψυχολογικά, ηθικά και τα λοιπά, όλα αυτά τα χρόνια. Δεν δέχτηκε τις αξιολογήσεις. Δούλευε τόσα χρόνια στα σχολεία, διορίστηκε πριν από 4 χρόνια. Εξέτισε την προβλεπόμενη που είχε να κάνει στην Κορινθία και μετά μπορούσε να έρθει Αθήνα, αλλά δεν έκανε αίτηση, γιατί της άρεσε εκεί πέρα κι εμένα με άφησε μόνο μου με τα παιδιά, με τους γονείς της. Έχουμε χωρίσει από 1η Μαρτίου, δεν έχουμε καμία επαφή και τώρα βγαίνει και με συκοφαντεί ότι την κακοποιούσα 30 χρόνια» ανέφερε αρχικά ο πρώην σύζυγος της δασκάλας.

Και πρόσθεσε: «Είπαμε θα χωρίσουμε κοινή συναίνεση. Τώρα από εκεί και πέρα τι βγαίνει και λέει μετά… Θέλω να σκεφτώ τι θα κάνω. Εγώ σκέφτομαι τα παιδιά, άμα το προχωρήσει πολύ και εγώ τα δικαιώματα μου σκέφτομαι, την προστασία της υπόληψης μου, τώρα αυτά που βγαίνει και λέει, όσοι μας ξέρουν ποιος την πιστεύει; Η κοπέλα δεν είναι στα καλά της, χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, θέλει φάρμακα τώρα. Εγώ της τα είχα πει πριν γίνουν τα όλα σκηνικά».

«Της πρότεινα να χωρίσουμε ειρηνικά, και ήθελε να καλέσει αστυνομία, ήθελε να το χοντρύνει το θέμα. Έχει ξεφύγει, εγώ της το έχω πει καιρό ότι ήθελε να πάρει κάποια φάρμακα. Αυτή νομίζει ότι αν πάρει φάρμακα θα γίνει χάλια, θα γίνει ψυχοπαθής».