Λένα Σαμαρά: Ο αποχαιρετισμός της Μίνας Βαλυράκη και του Σάββα Σαββόπουλου

Η καταξιωμένη ζωγράφος και εικαστικός Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη και ο διακεκριμένος ψυχίατρος Σάββας Σαββόπουλος ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αποχαιρετήσουν την Λένα Σαμαρά, ο αδόκητος θάνατος της οποίας συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Το ποίημα του Σάββα Σαββόπουλου «Προσευχή» συναντά το έργο της Μίνας Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη με θέμα τη γέφυρα – το πέρασμα Queensboro στη Νέα Υόρκη.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Η βροχή σε ρίχνει

στη λάσπη·

το πρόσωπό σου

ορθώνεις,

κυκλάμινο.

Στα μάτια σου

ουράνια τόξα

έσταζαν δάκρυα

από ρωγμές.

Χαρμολύπη σε σμίλευε·

τα παιχνίδια σου

χάριζες στα παιδιά.

Εσύ στις λεωφόρους

μιλούσες στους άστεγους,

ήξερες τη γλώσσα τους.

Τη νύχτα, στο φεγγάρι,

έλεγες τα μυστικά σου.

Ύστερα σιωπή.

Από μέταλλο

η γέφυρα Queensboro·

λιμουζίνες σαν σκιές,

ποδηλάτες και πεζοί

το ποτάμι αγνοούσαν.

Ο East River — αδιάφορος

για όλα.

Εσύ

στεκόσουν ανάμεσα

στο Εδώ και στο Εκεί.

Ταλαντευόσουν.

Στο γκρίζο ουρανό

περίμενες καλοκαίρι,

μα ο ήλιος σε τύφλωνε.

Ούτε κατάλαβες

τον Αύγουστο·

ήταν παγωμένος,

σαν απουσία.