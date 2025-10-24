Λάρισα: Σήμερα η νεκροψία – νεκροτομή για την αιτία θανάτου του μόλις ενός μηνός βρέφους

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

βρέφος

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του μόλις ενός μηνός βρέφους από το Αργυροπούλι Τυρνάβου που συγκλόνισε τη Λάρισα.

Το τραγικό αυτό γεγονός σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα όταν η γιαγιά του παιδιού μετέφερε το βρέφος αρχικά στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου και από εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, larissanet.gr.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε με ανακοίνωση και η 5η ΥΠΕ αναφέροντας τα εξής:

«Βρέφος 1 μηνών θήλυ, μετεφέρθη με ΙΧ στις 05:45 σήμερα 23/10/2025 στο ΚΥ Τυρνάβου από συγγενικά του πρόσωπα παρουσιάζοντας μυδρίαση, άσφυγμο και χωρίς αναπνοή. Έγινε ΚΑΡΠΑ από τους γιατρούς του ΚΥ και 06:01 διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΚΥ  στο ΓΝ Λάρισας με ώρα άφιξης 06:18 συνοδεία γιατρού και πληρωμάτων του ασθενοφόρου συνεχίζοντας τις προσπάθειες ανάνηψης χωρίς όμως αποτέλεσμα. Διετάχθη νεκροψία και νεκροτομή και ενημερώθηκε το ΑΤ Τυρνάβου».

